Con l’ingresso del mese di Novembre, la situazione meteo andrà verso un cambiamento deciso anche sulla nostra regione, con piogge, vento, calo termico ed anche le prime nevicate in quota come vedremo qui di seguito. Il tutto sarà deciso da una profonda saccatura nord atlantica, con i minimi disposti sulle isole Britanniche. La parte meridionale di essa, che appunto riguarderà il bacino occidentale del mediterraneo e quindi l’Italia, darà luogo ad un tempo autunnale in tutti i sensi. Ma vediamo l’evoluzione che ci attenderà giorno per giorno in Abruzzo. Intanto Giovedì 2 Novembre, giorno della commemorazione dei Defunti, al mattino il cielo si presenterà con della nuvolosità variabile sulle zone interne, situazione che non cambierà più di tanto oltre che ad una possibile estensione verso levante nel pomeriggio. Qualche rovescio di debole entità sarà possibile sui confini con il Lazio. Venti in rinforzo da ovest sud ovest, soprattutto tra la sera – notte su Venerdì. Temperature senza variazioni di rilievo (+8/+9°c ad 850 hpa). Precipitazioni diffuse quasi ovunque tra moderati e forti nella notte ed al primo mattino di Venerdì, ove tuttavia rimarrà piovosa anche tutta la giornata, specie sull’entroterra. Neve oltre i 1900 m circa, quota che potrà scendere anche attorno ai 1600 m sui massicci posti più ad ovest, nella serata. Venti moderati con dei rinforzi là dove esposto da ovest, temperature in diminuzione, con dei valori che in serata, sull’aquilano potranno attestarsi sui +3/+4°c. Sabato, cielo tra poco nuvoloso e variabile, ma con scarse occasioni per delle precipitazioni. Venti generalmente dai quadranti occidentali moderati e temperature di nuovo in aumento (+8°c ad 850 hpa). Domenica, al momento, appare possibile il passaggio di una nuova perturbazione sempre di origine atlantica la quale apporterà delle piogge tra moderati e forti sull’aquilano, un pochino meno altrove, ove probabilmente le aree costiere potranno restare solo sottovento. La colonnina di mercurio aumenterà di qualche grado, con dei valori tra i +11/+12°c ad 850 hpa, che ricordo è la temperatura in libera atmosfera alla quota tra i 1400 ed i 1600 m; venti moderati con dei rinforzi da sud ovest, possibile foehn lungo la parte orientale della regione. Ed eccoci a Lunedì, giornata che sembra tutto sommato discreta, con degli addensamenti nelle zone interne, associato a qualche rovescio tra carseolano e marsica occidentale. Ventilazione sempre da ovest e temperature in calo di qualche grado (+7°c ad 850 hpa). Martedì, altre piogge anche forti sull’entroterra regionale, venti da ovest e temperature pressochè stazionarie. Infine Mercoledì, ove le condizioni meteo sembrano con un cielo poco nuvoloso a parte qualche locale addensamento nel corso della giornata. Venti da ovest e temperature in lieve diminuzione (+6°c ad 850 hpa).

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS