L’instabilità che stiamo vivendo in questi giorni con dei fenomeni a volte più organizzati, a volte sotto forma di rovesci sparsi, sembra che vorrà continuare in questi prossimi, di inizio Marzo. Teniamo conto che è un bene avere delle precipitazioni vista la situazione piuttosto siccitosa che anche noi in Abruzzo, stiamo vivendo da tempo, anche se certamente non come quella delle regioni settentrionali. Intanto Giovedì 2 Marzo, al mattino il cielo si presenterà tra poco nuvoloso e variabile, con una tendenza ad un aumento della nuvolosità. Possibilità di fenomeni a carattere di rovescio, ad iniziare dal parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, nevose oltre i 1000 m circa. Le precipitazioni nel pomeriggio saranno presenti su buona parte della regione, seppur a carattere debole. Venti da ovest sull’aquilano, da est altrove; temperature stazionarie o in leggero calo (0/-1°c ad 850 hpa). Venerdì, appare una giornata con cielo nuvoloso associato a dei rovesci anche moderati, nevosi sui rilievi oltre i 1300 m circa, localmente più in basso. Venti da est nord est, moderati e temperature in lieve aumento nei valori massimi. Sabato, fenomeni sparsi a carattere moderato sulle aree interne, con quota neve oltre i 1100 m, al mattino. Tendenza a delle schiarite, anche se qualche rovescio su carseolano e marsicano sarà possibile. Ventilazione nord orientale e temperature in leggera flessione. Domenica, al momento appare una giornata con tempo discreto: poco nuvoloso al mattino, nuvolosità variabile nel corso delle ore pomeridiane, ove non sarà da escludere qualche precipitazione, di debole entità, sui settori occidentali. Venti deboli da ovest sull’aquilano, da est sulle altre tre province e temperature in salita di qualche grado, specie nei valori massimi. Lunedì, potranno esserci dei fenomeni organizzati meglio sulle aree interne con delle nevicate sui rilievi oltre i 1200 m. Ventilazione da ovest, moderata con qualche rinforzo e temperature in diminuzione di almeno un paio di gradi sempre sulle zone interne. Martedì, cielo spiccatamente nuvoloso, ma con scarse occasioni per dei fenomeni. Venti sud occidentali e temperature in aumento di qualche grado. Infine Mercoledì, che al momento sembra molto simile alla precedente.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS