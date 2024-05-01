Con l’inizio di questo nuovo mese di Maggio, sono tornate le precipitazioni sulla nostra regione, specie nel corso del primo pomeriggio. E per farla breve, questa situazione sarà presente almeno fino a Venerdì, mentre andrà meglio nel fine settimana. Poi, sarà probabile, che un nuovo guasto torni, da Martedì 7. Giovedì 2 Maggio, cielo per lo più nuvoloso per l’intera giornata, associata a dei rovesci moderati, quando più quando meno. Venti da sud ovest, temperature in diminuzione nei valori massimi (+6/+7°c ad 850 hpa). Venerdì, ancora piogge, che saranno moderati se non a tratti forti sulle aree del parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ove non sarà esclusa qualche nevicata oltre i 1500 m circa. Venti da ovest nord ovest e temperature in diminuzione, specie sulla Marsica (fin sui+2°c ad 850 hpa). Sabato, condizioni in miglioramento, per un temporaneo rinforzo dell’alta pressione. Tuttavia, qualche addensamento nel corso del pomeriggio, non mancherà, ma con scarse occasioni per dei fenomeni. Ventilazione debole da nord ovest sull’aquilano, da nord est altrove e temperature in aumento nei valori massimi (+8°c ad 850 hpa). Domenica, altra giornata che non appare malvagia, in cui della nuvolosità sparsa sarà presente soprattutto lungo le aree montuose, ma con scarse occasioni per delle precipitazioni. Venti da ovest sulle zone interne, da est sulle coste; temperature in aumento (+9/+11°c ad 850 hpa). Lunedì, dopo un avvio abbastanza buono, potranno presentarsi degli addensamenti pomeridiani, le quali non escluderanno qualche rovescio sparso sulla regione. Temperature in aumento di qualche grado e venti da sud ovest. Martedì, al momento appare possibile un nuovo guasto delle condizioni del tempo con delle precipitazioni per buona parte della giornata, in arrivo da ovest. Venti da sud ovest sulle zone interne, da nord est sulle coste e temperature in lieve calo nella seconda parte della giornata. Infine Mercoledì, che sembra seguire un pò la falsariga del giorno precedente, con dei rovesci, anche se con una tendenza a miglioramento verso il tardo pomeriggio. Ventilazione da nord est e temperature in diminuzione di alcuni gradi.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS