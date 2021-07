Il meteo in Abruzzo 2 – 8 luglio: condizioni di tempo stabile e soleggiato

Siamo entrati a Luglio, il mese più caldo per eccellenza. C’è da dire che se da un lato il caldo ed il bel tempo gioverà a chi vorrà andare in vacanza dalle nostre parti, dall’altra invece lo spettro della siccità inizia a farsi vedere non solo nei campi ma anche per quanto riguarda la parte idrica, dovuta soprattutto a scarsi fenomeni nei mesi scorsi. Tuttavia le buone nevicate scese durante l’inverno sui massicci montuosi occidentali del nostro appennino, danno un pò una garanzia per le località poste intorno. Sul versante adriatico invece le cose appaiono un pò diverse. Dunque, per la giornata di Venerdì 2 Luglio, il cielo si presenterà bello al mattino, con poche nubi nelle ore successive, ove solo qualche stratificazione di passaggio e qualche innocuo addensamento sui rilievi potrà trovare spazio. Temperature stazionarie (+18°c ad 850 hpa), ventilazione da ovest nell’aquilano, da nord est sulle coste e l’immediato entroterra. Sabato, non camierà granchè, situazione sempre orientato su tempo prettamente estivo, su tutta la regione. Ventilazione come il giorno precedente. Domenica, cielo poco nuvoloso solo per qualche stratificazione e nulla più. Temperature in leggero aumento con valori ad 850 hpa sui +21/22°c, pertanto massime intorno ai 35°c circa a quote medio basse. Venti in genere da sud, tra deboli e moderati, da est lungo la fascia costiera. Lunedì, passaggi stratificati e qualche addensamento pomeridiano di poco conto. Temperature stazionarie, con valori massimi probabilmente più elevati nelle zone interne ove ad 850 hpa si toccheranno i +21°c, mentre sulle aree costiere i +16°c. Martedì, cielo poco nuvoloso e temperature un pochino in aumento (tra +20° e +24°c ad 850hpa tra le aree costiere ele zone montuose. Venti deboli settentrionali. Mercoledì, al momento, sembra che la rimonta del sub tropicale potrà farsi più accentuato, in modo che i valori ad 850 hpa, potranno toccare addirittura i +27/28°c nelle zone interne, qualcosa in meno sulle coste. Pertanto si potranno oltrepassare anche i +40°c di massima in alcune zone poste a bassa quota. Ventilazione da ovest sud ovest nell’interno, da est ad oriente. Infine uno sguardo a Giovedì, che non appare molto diversa dal giorno prima se non per una certa nuvolosità di passaggio durante il pomeriggio. Temperature stazionarie e ventilazione identica.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS