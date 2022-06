Il meteo in Abruzzo 2 – 8 giugno: bel tempo e temperature in aumento, possibile un guasto a fine fase

Siamo entrati nell’estate meteorologica iniziata appunto con il primo Giugno, per terminare il 31 Agosto. L’esordio appare alquanto orientato su tempo bello, soleggiato e con le temperature in aumento. A metà della settimana prossima, invece, potranno arrivare dei rovesci, anche temporaleschi come vedremo qui di seguito. Intanto, Giovedì 2 Giugno, festività della Repubblica Italiana, il cielo si mostrerà sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata, ovunque, per i geopotenziali in aumento (DAM 584-588). Temperature in salita con dei valori ad 850 hpa sui +20°c, ventilazione da ovest nell’aquilano, da est nord est altrove, di debole entità. Venerdì 3, geopotenziali ancora in aumento (DAM 588-592), cielo sereno o poco nuvoloso solo per delle stratificazioni di passaggio. Temperature in aumento (+22°c ad 850 hpa), venti non molto diversi dal giorno precedente. Sabato 4, non cambierà granchè, cielo poco nuvoloso sempre per delle stratificazioni di passaggio e nulla più. Ventilazione sempre debole da ovest sud ovest sull’aquilano, da est sulle altre province; temperature in leggero aumento sia nei valori minimi che in quelle massime (+22°c). Non sarà da escludere qualche valore massimo attorno ai +37/38°c nelle aree poste a bassa quota. Domenica 5, situazione stazionaria, con cielo poco nuvoloso anche se le temperature, specie nei valori massimi potranno aumentare di qualche grado (+23/+24°c ad 850 hpa). Ventilazione da ovest nelle aree interne, da est sulle coste e l’immediato entroterra, di debole entità. Lunedì 6, condizioni non molto diverse rispetto ai giorni precedenti anche se tuttavia appare possibile un calo termico di alcuni gradi, ma sempre molto caldo (+21°c ad 850 hpa). Ventilazione da sud ovest nelle aree interne, da est altrove, ma sempre debole. Martedì 7, lieve calo termico mentre il campo anticiclonico tenderà ad indebolirsi lungo l’Italia. Sull’Abruzzo degli addensamenti potranno trovare spazio nel corso del pomeriggio, specie sui versanti orientali. Venti generalmente da est nord est, soprattutto lungo il versante adriatico. Infine uno sguardo a Giovedì 8, che vedrà probabilmente qualche rovescio anche temporalesco sui settori interni dell’Abruzzo, nelle ore pomeridiane. Venti da est nord est, temperature in calo di qualche grado, specie ad oriente.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS