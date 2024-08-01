Siamo entrati nel nuovo mese, quello di Agosto con un tempo stabile e soleggiato, anche se qualche rovescio sparso sui rilievi non è mancato. Ma soprattutto è molto caldo. E le temperature continueranno a mantenersi sempre sopra le medie del periodo nei prossimi giorni. Pertanto Venerdì 2, situazione sempre molto simile al giorno precedente, con cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, mentre qualche addensamento potrà presentarsi nel corso del pomeriggio. Scarse o nulle le possibilità di precipitazioni. Ventilazione da ovest sull’aquilano, da est altrove e temperature stazionarie o in leggero aumento. Sabato, l’anticiclone tenderà a ritirarsi facendo passare delle correnti dai quadranti orientali, instabili. Dal primo pomeriggio, possibilità di rovesci moderati soprattutto sulle aree centro orientali, fino a sera. Venti da nord est, anche se sull’aquilano saranno da ovest. Temperature in lieve calo, ma sempre caldo (+21/+24°c ad 850 hpa). Ed eccoci a Domenica, ove dopo una mattinata con tempo stabile e soleggiato, saranno possibili degli addensamenti nel pomeriggio associati a dei rovesci soprattutto sulle aree interne. Venti da nord est e temperature senza grosse variazioni di rilievo. Lunedì, anche le condizioni appaiono non molto diverse dal giorno precedente. Sole al mattino ovunque, nuvolosità in formazione nel corso del pomeriggio ove non mancherà qualche acquazzone sull’entroterra. Ventilazione sempre orientale e temperature stazionarie (+20/+24°c ad 850 hpa) e quindi a quote medio basse i valori massimi potranno toccare i +36/+38°c. Martedì, a come sembra al momento, potranno presentarsi nel pomeriggio dei temporali sui settori dell’aquilano. Ventilazione come il giorno precedente e temperature senza variazioni importanti di rilievo. Mercoledì, giornata che appare diffusamente instabile, con delle precipitazioni piuttosto marcate nel pomeriggio. Certamente è solo un indicazione al momento. Venti orientali e temperature sempre sui valori dei giorni precedenti.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS