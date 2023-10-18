La situazione meteo è cambiata già dai giorni scorsi, tuttavia, dopo il rinforzo delle correnti sud occidentali che faranno aumentare le temperature di diversi gradi tra Giovedì e soprattutto Venerdì, a come sembra, arriveranno delle precipitazioni specie sui settori posti ad ovest della nostra regione, mentre verso metà settimana prossima, al momento i fenomeni appaiono ancora meglio organizzati. Pertanto, Giovedì 19, la giornata sarà all’insegna di una spiccata variabilità, che nelle aree interne, risulterà anche più nuvolosa nel corso del pomeriggio, ove non mancherà qualche rovescio debole qua e là. Ventilazione generalmente sud occidentale, temperature in leggero aumento soprattutto a levante per la possibilità di favonio (+14/+17°c ad 850 hpa). Venerdì, giornata piuttosto ventosa per intense correnti da libeccio. Foehn sul versante orientale della regione, ove anche le temperature di conseguenza tenderanno ad aumentare (+16/+20°c ad 850 hpa tra ovest ed est). Cielo velato con qualche addensamento a tratti. Piogge in arrivo su quasi tutta la regione nella nottata. Sabato, cielo nuvoloso al mattino, associato a dei rovesci, situazione che tenderà a migliorare con il passare delle ore. Venti da ovest, moderati e temperature in diminuzione (+12/+13°c ad 850 hpa). Domenica, spiccata variabilità, con degli addensamenti pomeridiani, ove non si escluderanno dei rovesci di debole o alquanto di moderata entità. Temperature massime in leggera flessione e venti generalmente da ovest. Lunedì, torneranno a spirare ed a rinforzarsi i venti tra libeccio e scirocco, tornando a far aumentare di qualche grado le temperature. Cielo spiccatamente variabile con qualche debole e veloce rovescio. Martedì, al momento appare una giornata con tempo decisamente perturbato con cielo molto nuvoloso e piogge moderate ovunque. Venti da sud ovest e temperature in aumento (+15/+16°c ad 850 hpa), in calo ad iniziare da ovest dalla serata. Infine Mercoledì, altra giornata piuttosto perturbata sull’aquilano ed in particolare alto Aterno, marsicano, carseolano con fenomeni moderati. Altrove cielo variabile. Venti sud occidentali, con sempre possibile leggero favonio sulle località poste ad est. Temperature in diminuzione in particolare nei valori massimi.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS