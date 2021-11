Il meteo in Abruzzo 19 – 25 novembre: verso un miglioramento, poi da Lunedì nuove occasioni per dei fenomeni

Dopo l’instabilità piuttosto diffusa sulla nostra regione, sembra che ci aspetti un fine settimana con tempo stabile e temperature, ancora un pochino in aumento. Poi, da Lunedì, torneranno delle precipitazioni, a carattere di rovescio come vedremo qui di seguito. Pertanto, Venerdì 19, al mattino, il cielo sull’Abruzzo si presenterà nuvoloso, ove non si escluderanno delle nebbie di pendio, classiche in questa parte dell’anno. Nel pomeriggio, cielo con poche nubi un pò ovunque. Temperature in aumento nei valori massimi, ventilazione da nord est. Sabato, bella giornata di sole, anche se nelle vallate non sarà da escludere qualche formazione nebbiosa. Temperature in lieve salita ancora, venti deboli orientali. Domenica, nulla di rilevante, sempre soleggiato ovunque, a parte le solite possibili formazioni nebbiose nottetempo ed al primo mattino nelle conche. Temperature stazionarie con valori ad 850 hpa intorno ai +8°c; venti deboli da sud ovest nell’aquilano, da est sulle coste e l’immediato entroterra. Lunedì, qualcosa inizierà nuovamente a cambiare, per la possibile formazione di un minimo depressionario, alimentata da aria più fredda da nord est al di là dell’arco alpino. Sull’Abruzzo, cielo da poco nuvoloso a variabile, con degli addensamento, specie ad ovest nel corso del pomeriggio, ove non saranno da escludere dei deboli rovesci. Meglio sui settori orientali. Temperature in diminuzione di qualche grado, venti generalmente da ovest sud ovest, anche moderati. Martedì, giornata che appare nuvolosa con piogge a carattere di rovescio soprattutto tra il pomeriggio e la serata. Temperature in calo (+5°c ad 850 hpa), ventilazione tra debole e moderata dai quadranti nord orientali. Mercoledì, giornata sempre sotto l’insegna del tempo decisamente instabile, con piogge che potranno essere anche forti in alcune zone come le aree marsicane tra la sera e la notte. Nevicate oltre i 1800 m circa. Venti da sud, temperature senza variazioni di rilievo. Infine eccoci a Giovedì, giornata con qualche fenomeno, a macchia di leopardo, cielo variabile con delle schiarite nel pomeriggio. Temperature stazionarie con dei valori sempre tra i +5°c ed i +6°c ad 850 hpa. Ventilazione meridionale.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS