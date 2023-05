La situazione meteo in questo Maggio, continua ad essere davvero perturbato su tutto lo stivale. Drammatiche le immagini dell’Emilia Romagna, in cui oltre alle città allagate ove si sono contate purtroppo delle vittime, l’appennino settentrionale presenta moltissime frane che hanno modificato il territorio ed isolato dei paesi. Responsabile un effetto stau, che si è esaltato troppo, spinta da intense correnti sud orientali, sul versante settentrionale della catena montuosa, quella che guarda appunto la Val Padana. Anche da noi, degli allagamenti sono stati presenti nell’ area pescarese, mentre delle piogge, piuttosto copiose, hanno interessato praticamente ogni lembo dell’Abruzzo. A quanto pare, una nuova circolazione afro mediterranea, si ripresenterà tra il medio e basso tirreno, la quale tornerà a dar luogo ad un nuovo guasto nel fine settimana, con dei fenomeni che sull’Abruzzo, al momento appaiono di moderata intensità. Poi, nel corso dei giorni della prossima settimana, a come sembra, l’instabilità rimarrà con rovesci presenti soprattutto nelle ore pomeridiane. Pertanto, Venerdì 19, la giornata trascorrerà con un cielo generalmente tra variabile e nuvoloso, ove non saranno da escludere dei rovesci tra deboli e moderati. Ventilazione dai quadranti orientali e temperature in leggero aumento nei valori massimi. Sabato, il minimo depressionario dal nord Africa, si porterà verso la Sicilia e un pochino più su, come abbiamo già accennato. Piogge moderate via via in estensione già dal mattino sul territorio abruzzese, venti da sud sud est e temperature stazionarie con circa +7/+8°c ad 850 hpa. Domenica, cielo per lo più nuvoloso, con dei rovesci, che appaiono più presenti al mattino sulle aree centro meridionali abruzzesi. Nel corso del pomeriggio, i fenomeni saranno possibili anche altrove, sempre tra deboli e moderati. Ventilazione da sud est e temperature in leggero aumento (+9/+10°c ad 850 hpa). Lunedì, spiccata variabilità al mattino, ma della nuvolosità tornerà a presentarsi nelle ore a seguire, associate a delle precipitazioni a carattere moderato praticamente ovunque, un pò meno lungo le coste. Ventilazione da est nord est, moderato e temperature in aumento con dei valori ad 850 hpa attorno ai +11°c. Martedì, appare al momento una giornata molto simile, ove appunto nel pomeriggio, potranno esserci dei rovesci moderati, specie sulle zone interne. Ventilazione sempre orientale e temperature pressochè stazionarie. Mercoledì, così come anche Giovedì, altre precipitazioni, sempre nel corso del pomeriggio sembra che troveranno spazio lungo le aree interne della nostra regione. Venti sempre dai quadranti orientali e temperature in leggero aumento (+13/+14°c ad 850 hpa).

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS