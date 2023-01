Ci siamo. Dopo la diffusa instabilità di questi giorni sulla nostra regione, come in quasi tutta l’Italia, le condizioni meteo a venire sembrano orientate su un tempo decisamente invernale, per la formazione di un minimo depressionario di circa 995 mb, sul sud della nostra penisola, la quale richiamerà delle fredde correnti dai quadranti nord orientali, associati a delle nevicate su gran parte dell’Abruzzo. Questa in breve, se vogliamo, la situazione. Quindi, Giovedì 19, al mattino, cielo con una spiccata variabilità, ove non mancheranno dei fenomeni, nevosi, su alto Aterno, carseolano e Marsica. Il corso della giornata continuerà, se vogliamo in questo modo. Ventilazione dai quadranti occidentali, di moderata intensità; temperature in diminuzione, con dei valori, che prima di sera saranno di -3/-4°c ad 850 hpa. Venerdì, andrà scavandosi un minimo depressionario sul tirreno meridionale, in spostamento tra il pomeriggio e la sera verso lo Ionio. Sull’Abruzzo, mattinata con della spiccata variabilità, ma la nuvolosità andrà aumentando nelle ore successive. Dal pomeriggio, fenomeni in estensione, di moderata intensità, con la quota neve attorno ai 4/500m circa, localmente più in basso. Venti in rinforzo da est nella serata, temperature stazionarie o in lieve calo verso sera (mediamente i valori ad 850 hpa saranno sui -4°c). Diffuse precipitazioni, nevose in particolare durante la notte. Sabato, giornata completamente invernale, con nevicate oltre i 2/300 m circa, localmente ove l’effetto stau è presente, anche abbondanti. Venti moderati con dei rinforzi là dove esposto da nord est, temperature stazionarie (-3/-4°c ad 850 hpa). Le precipitazioni continueranno anche nel corso della notte e nella successiva giornata di Domenica 22, sempre con la quota neve a quote collinari. Venti generalmente da nord nord est, temperature senza variazioni di rilievo. A come sembra, ora, nella giornata di Lunedì, un minimo depressionario, in salita da sud, darà luogo a nuove e forti precipitazioni, con delle correnti da sud sud est. Pertanto, se così fosse, le precipitazioni saranno appunto abbondanti, specie sui settori centro orientali, con nevicate oltre i 500 m circa. Quindi, a come sembra, potrà essere una giornata davvero a cui prestare attenzione. Venti da est sud est, temperature sempre sui valori dei giorni precedenti (-2/-3°c ad 850 hpa). Martedì, cielo nuvoloso, con qualche occasione per dei rovesci sparsi, nevose oltre i 600 m, venti deboli da est, temperature in lieve aumento nei valori massimi, ma sempre freddo (-1°c ad 850 hpa). Infine uno sguardo a Mercoledì, in cui qualche fenomeno, nevoso a quote attorno ai 600 m sarà possibile sul teramano, specie nel pomeriggio. Venti da est sud est, temperature stazionarie.

Thomas DI Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS