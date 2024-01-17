Temperature come spesso succede in questi ultimi tempi, al di sopra delle norme del periodo in essere, per le correnti da libeccio che appunto stanno apportando oltre a mitezza del clima, anche della nuvolosità e qualche fenomeno. Poi, nella giornata di Sabato, un passaggio instabile con la colonnina di mercurio in calo, apporterà dei rovesci e delle nevicate anche a quote medio basse. A seguire, l’anticiclone per metà azzorriana per l’altra sub tropicale, soprattutto poi, sembra che vorrà posizionarsi sul bacino del mediterraneo occidentale. Pertanto, Giovedì 18 Gennaio, al mattino nuvolosità sui settori aquilani con qualche precipitazione, meglio altrove, con il cielo tra poco nuvoloso ed a tratti variabile. Venti moderati con dei rinforzi da ovest sud ovest e possibile foehn lungo l’adriatico; temperature ancora miti, ma in lieve flessione dal pomeriggio (+5/+9°c ad 850 hpa). Venerdì, cielo per lo più sempre nuvoloso sui settori occidentali della nostra regione, con qualche debole pioggia. Sulle restanti aree poco nuvoloso. Venti da ovest e sempre possibile favonio lungo il versante orientale. Temperature in leggera diminuzione ma sempre non freddo (+5/+7°c alla quota di circa 1500 m in libera atmosfera). Sabato, le correnti saranno ruotate dalla notte dai quadranti orientali, le quali apporteranno un cielo nuvoloso accompagnati da rovesci ben organizzati al mattino, nevose oltre i 1000 m circa, ma con la quota in calo che si attesterà attorno ai 700 m e localmente più in basso nel primo pomeriggio. Tuttavia, sempre dal pomeriggio inizieranno a manifestarsi delle schiarite via via più ampie ad iniziare da ovest nord ovest. Venti moderati con dei rinforzi da nord est e temperature in sensibile calo (-4/-5°c ad 850 hpa). Domenica, cielo spiccatamente variabile, ma con la tendenza a poco nuvoloso quasi ovunque. Temperature massime in leggero aumento, ma sempre piuttosto freddo, venti da nord est, moderati. Lunedì, condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutto l’Abruzzo, per il campo anticiclonico in rinforzo su tutta Italia. Gelate e banchi di nebbia nottetempo ed al primo mattino. Venti deboli da ovest sull’aquilano, da est altrove, di debole entità, temperature massime in leggero aumento ancora. Martedì, bella giornata ovunque. Qualche gelata al mattino nelle vallate, venti deboli da direzione variabile e temperature in aumento (+6°c ad 850 hpa). Infine uno sguardo a Mercoledì, che al momento appare davvero una giornata stabile ed assolata a parte qualche stratificazione di passaggio nel pomeriggio. Venti deboli da ovest e temperature in aumento con +7/+9°c ad 850 hpa tra ovest ed est.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS