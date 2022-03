Il meteo in Abruzzo 18 – 24 marzo: qualche disturbo nel fine settimana con un pò di freddo

A come sembra, in questo fine settimana, ma anche nei giorni successivi, torneranno delle condizioni più fredde ed instabili. Teniamo conto che Domenica 20, alle ore 16:33 esordirà l’ equinozio di primavera, ma tuttavia, come appena accennato, con tempo piuttosto instabile ove non mancherà qualche fenomeno, nevoso a bassa quota ad est. Ma vediamo giorno per giorno la possibile evoluzione. Intanto Venerdì 18, al mattino il cielo si presenterà tra poco nuvoloso e variabile, per l’afflusso di correnti da est sud est. Tendenza ad un aumento della nuvolosità, da metà giornata, associata a dei fenomeni deboli su teramano, pescarese, chietino. Qualche nevicata sui rilievi del Gran Sasso e della Majella oltre i 1100 m circa, soprattutto sui versanti orientali e quindi posti a stau. Temperature in diminuzione, specie sulla parte centro orientale della regione, venti da est sud est moderati. Sabato, nuvolosità irregolare, a volte più intensa, a volte meno, con deboli rovesci molto isolati, sull’alto vastese. Le temperature caleranno di un paio di gradi ancora (tra 0 e -1°c ad 850 hpa); ventilazione sempre dai quadranti orientali. Domenica, primo giorno della primavera astronomica ma come già accennavamo poco fa, con cielo variabile al mattino, mentre della nuvolosità andrà aumentando da metà giornata, specie sulle aree centro orientali con delle precipitazioni tra deboli e moderati a carattere nevoso oltre i 6/700 m circa tra Laga, Gran Sasso, Majella, monti dei Frentani. Qualche fenomeno anche su aquilano, marsicano, ma con quota neve un pochino più elevata. Venti da est sud est; temperature in diminuzione (tra ovest ed est i valori ad 850 hpa saranno -1/-3°c). Lunedì, tempo migliore, con qualche nube di passaggio e nulla più. Clima ancora freddo, venti da nord est, moderati con dei rinforzi. Martedì, l’alta pressione, posizionata con il massimo tra la penisola scandinava e la Polonia inizierà a far sentire i suoi effetti anche sull’ Italia peninsulare e quindi anche da noi. Bel tempo pertanto ovunque, con estese gelate al mattino nelle conche poste all’interno. Ventilazione tra debole e moderata da est nord est, temperature in lieve ripresa (+2/-1°c tra ovest ed est ad 850hpa). Mercoledì, bello su tutta la regione, ancora un pò freddo al mattino, ma piacevole durante il giorno. Venti sempre dai quadranti est; temperature in aumento, specie nei valori massimi. Infine Giovedì, in cui non cambierà granchè, a parte le temperature in leggero aumento soprattutto nelle aree interne. Venti orientali, tra deboli e moderati.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS