L’anticiclone sub tropicale continuerà a dettar legge nei prossimi giorni, anche se dal fine settimana, qualcosa sembra cambiare in termini di fenomeni come vedremo qui di seguito. Pertanto Giovedì 18, tempo stabile e soleggiato con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi ma di poco conto. Venti da nord ovest sull’aquilano, da est altrove e temperature senza variazioni di rilievo. Venerdì, nulla di diverso, condizioni buone per l’intera giornata. Addensamenti sulle aree interne nel pomeriggio. Ventilazione moderata con dei rinfozi lungo le coste, da nord est, da ovest sulla provincia dell’Aquila. Temperature pressochè stazionarie (+23/+24°c ad 850 hpa). Sabato, Buono al mattino, sviluppi cumuliformi a seguire con qualche rovescio lungo le aree interne, prima di sera. Ventilazione da ovest sull aquilano, da est altrove. Temperature senza variazioni di rilievo. Domenica, inizio con tempo decisamente bello e soleggiato. A seguire, nel corso del pomeriggio, non saranno da escludere dei rovesci, probabilmente ben organizzati sui settori centro orientali. Calo termico tra il pomeriggio e la sera sempre ad est (+18°c ad 850 hpa). Ad ovest rimarrà più caldo. Venti da nord nord ovest, anche nord est verso le aree costiere del chietino e l’immediato entroterra. Lunedì, al momento appare con una situazione per alcuni versi simile. Poco nuvoloso al mattino, addensamenti associati a dei fenomeni a seguire, nel pomeriggio. Venti da nord est moderati con dei rinforzi, temperature di nuovo in aumento (+22/+24°c ad 850 hpa). Martedì, giornata molto simile alla precedente sotto ogni aspetto. Infine Mercoledì, in cui le condizioni appaiono sempre orientate su questa falsariga e quindi stabile al mattino, formazioni nuvolose con qualche rovescio nel pomeriggio, specie lungo le zone montuose. Ventilazione da nord est, moderata e temperature senza variazioni di rilievo.

