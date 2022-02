Il meteo in Abruzzo 18 – 24 febbraio: lieve instabilità domenica, poi tra lunedì e martedì, con un pò di freddo

Giorni sempre orientati sulla mitezza dell’aria e stabilità atmosferica sulla nostra regione. Condizioni che avremo a quanto pare almeno fino a Sabato, poi, una leggera instabilità con qualche precipitazione debole potrà affacciarsi nel corso della Domenica. Un pò di freddo da nord est tra Lunedì e Martedì con un veloce passaggio che potrà apportare dei fenomeni, nevose oltre i 1000 m. A seguire di nuovo stabile ed assolato. Pertanto, Venerdì 18, tempo sempre bello e soleggiato, per tutta la giornata. Ventilazione debole da ovest nelle aree interne, da est altrove; temperature in lieve salita con valori ad 850 hpa intorno ai 7/8°c ad 850 hpa, quindi aria molto mite. Sabato, delle velature saranno presenti per buona parte della giornata, ma in sostanza tempo abbastanza buono. Temperature senza variazioni di rilievo, venti deboli come il giorno precedente. Domenica, il campo altopressorio tenderà a ritirarsi un pochino verso ovest. Di conseguenza, sull’Abruzzo, il cielo presenterà una nuvolosità irregolare, che tuttavia potrà apportare qualche fenomeno a carattere di deboli rovesci sparsi. Temperature in diminuzione, con valori intorno ai 4°c ad 850 hpa; ventilazione da est nord est nelle aree costiere e l’immediato interno, da ovest nell’aquilano, sempre deboli. Lunedì, la depressione che si trova sulla Scandinavia, riuscirà con la parte meridionale a dare luogo alla formazione di un minimo depressionario sulla nostra penisola. Sull’Abruzzo, cielo poco nuvoloso al mattino verso levante, più chiuso sulle zone interne, con nubi in aumento un pò ovunque con dei fenomeni tra deboli e moderati, che si estenderanno anche sul teramano verso sera, con qualche nevicata in quota oltre i 1500 m circa. Venti generalmente dai quadranti occidentali, temperature in diminuzione (3/4°c ad 850 hpa). Durante la notte su Martedì, rovesci moderati su tutta la regione con la possibilità di nevicate oltre i 1000 m circa e localmente più in basso. Ma già dalla tarda mattinata, torneranno delle condizioni in miglioramento. Venti moderati con dei rinforzi da nord est e temperature in calo (tra 0 e 1°c ad 850 hpa). Mercoledì, alta pressione in rinforzo da ovest, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime in diminuzione tra la notte ed al primo mattino con delle gelate nelle vallate poste nell’interno, valori massimi in aumento di qualche grado. Venti deboli da est sul versante orientale, da ovest nelle zone interne. Infine Giovedì, giornata di tempo stabile su tutto il territorio regionale, temperature in aumento, ventilazione come il giorno prima.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS