La circolazione atmosferica è cambiata in queste ore. Infatti delle correnti dal nord Europa sono scese fino alla nostra penisola, apportando non solo un calo delle temperature, ma anche dei rovesci con delle nevicate al di sopra dei 1200 m circa, sulla nostra regione. E nei prossimi giorni, sia guardando l’ensamble degli spaghi e via dicendo, la situazione appare orientata sull’instabilità per tutta la settimana, a volte di più a volte di meno, con appunto delle precipitazioni, che lungo le aree anche spesso attorno ai 1000 m circa, potranno assumere carattere nevoso. Quindi, Giovedì 18, le condizioni vedranno un tempo tra variabile e nuvoloso, associato a dei fenomeni moderati e a carattere sparso. Nevicate oltre i 1100/1200 m circa, localmente anche più in basso. Venti da est nord est e temperature ancora in leggero calo (mediamente su +1°c ad 850 hpa). Tendenza ad un accentuazione dell’instabilità nella serata – notte su Venerdì. Ed appunto, Venerdì mattina, con il minimo depressionario posizionato sulle regioni meridionali, avremo tempo sempre instabile con piogge e nevicate sui rilievi oltre i 1000 m, soprattutto a carattere sparso. Tendenza ad un lieve miglioramento tra il pomeriggio e la sera. Venti da nord est, temperature in diminuzione (-1°c ad 850 hpa). Sabato, invece, sarà molto probabile che torneranno delle condizioni diffusamente instabili, per il formarsi di un nuovo minimo deprssionario tra il centro ed il sud, con delle precipitazioni moderate, nevose oltre i 1000/1100 m circa. Venti dai quadranti orientali e temperature press a poco sui valori del giorno precedente. Domenica, altra giornata all’insegna delle piogge e nevicate sui rilievi oltre i 1200 m circa. Ventilazione da nord est, moderata con dei rinforzi. Temperature in leggero rialzo (+1/+2°c ad 850 hpa). Lunedì, situazione discreta, con degli annuvolamenti, alternati a delle schiarite e qualche debole rovescio sparso sui settori interni nel pomeriggio. Temperature in ripresa. Martedì, al momento non appare malaccio, ove anche le temperature potranno aumentare di qualche grado ancora (fino a +6/+8°c ad 850 hpa sull’aquilano). Per Mercoledì invece, potranno tornare dei fenomeni a carattere di rovescio ad iniziare da ovest ed un lieve calo termico (+4/+7°c ad 850 hpa tra ovest ed est).

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS