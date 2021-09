Il meteo in Abruzzo 17 – 23 settembre: condizioni generali di tempo discreto, ove non sono esclusi dei fenomeni

Temperature ancora estive, se così vogliamo dire, su tutta la nostra regione, con dei valori massimi anche oltre i 30°c nelle aree poste a bassa quota. Nei prossimi giorni, le condizioni meteo appaiono con tempo buono, alternato a della nuvolosità con qualche rovescio più che altro isolato. Le temperature tenderanno, pian piano verso un calo di alcuni gradi, ma nulla di che. Dunque, Venerdì 17 Settembre, al mattino, il cielo si presenterà nuvoloso, con delle precipitazioni sulle aree occidentali. Tendenza ad un estensione dei fenomeni nelle ore a seguire su buona parte del territorio regionale. Venti moderati con dei rinforzi in quota da ovest sud ovest, temperature in leggera flessione nei valori massimi. Sabato, situazione in lieve miglioramento,nel pomeriggio tuttavia ci sarà spazio per della nuvolosità sparsa e qualche debole piovasco sui rilievi qua e là. Ventilazione da sud ovest specie nelle aree interne, moderata; temperature stazionarie, o in lieve aumento. Domenica, poco nuvoloso al mattino, qualche addensamento nel pomeriggio e possibili fenomeni a seguire prima di sera su alto Aterno e carseolano. Lunedì, le condizioni appaiono abbastanza buone, con cielo poco nuvoloso per tutta la giornata. Temperature in lieve calo, ma sempre clima mite per il periodo con valori ad 850 hpa tra i +13 ed i +15°c ad 850 hpa. Venti da ovest nell’aquilano, da est altrove. Martedì, tra poco nuvoloso al mattino ed irregolarmente nuvoloso poi a seguire, con qualche pioggia di debole entità a seguire nelle zone interne. Ventilazione press a poco come il giorno precedente, temperature stazionarie o in lieve calo. Mercoledì, al momento appare un pochino perturbato, con possibilità di piogge a carattere di rovescio nell’arco delle ore pomeridiane, specie sui settori interni. Temperature stazionarie, venti da sud ovest sull’aquilano, da est nord est lungo le altre province. Giovedì, nuvolosità irregolare con qualche fenomeno in serata tra il carseolano e la Marsica. Venti da ovest sud ovest, temperature in lieve aumento di un paio di gradi.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS