Sabbia desertica in sospensione in queste ore anche di una certa entità, per delle intense correnti da sud sud ovest. Sarà ancora presente nella giornata di Giovedì 17, ma tuttavia si faranno spazio dei fenomeni lungo la nostra regione. Poi, a come sembra, tra Sabato e Domenica, le precipitazioni potranno essere più cospicue, soprattutto lungo le aree orientali. A seguire, la circolazione depressionaria di stampo afro mediterranea, tenderà a scivolare verso sud e quindi verso il deserto algerino e tunisino ed in modo che dal Marocco e la Spagna poi, salirà un nuovo campo anticiclonico che potrà trovare spazio anche sull’Italia. Quindi, Giovedì, ancora come detto poc anzi, la sabbia desertica sarà presente sui nostri cieli, insieme a della nuvolosità. Possibilità di fenomeni nel corso delle ore pomeridiane tra deboli e moderate, che continueranno anche verso sera, notte. Venti da sud ovest sull’aquilano, da sud est sul versante orientale e temperature senza grosse variazioni di rilievo (+14/+15°c ad 850 hpa). Venerdì, non saranno da escludere dei rovesci in qualche caso forti su carseolano, ovest marsicano, al primo mattino. Nelle ore a seguire ancora rovesci soprattutto sulla provincia dell’Aquila, ma in sconfinamento verso levante. Da metà giornata, situazione un pochino migliore con delle schiarite, anche se dal tardo pomeriggio potranno tornare delle precipitazioni un pochino ovunque. Venti press a poco come il giorno precedente e temperature in lieve flessione nei valori massimi. Sabato, dopo una nottata piuttosto orientata su tempo instabile, andrà formandosi una depressione tra il tirreno centro meridionale ed il nord Africa, con le correnti che saliranno da sud est sull’Abruzzo e quindi le regioni adriatiche. Pertanto saranno possibili e frequenti delle piogge moderate dappertutto, specie sulle aree centro orientali, ove i fenomeni potranno risultare in qualche caso forti. Venti moderati da sud est e temperature in flessione con dei valori ad 850 hpa attorno ai +8/+9°c. Domenica, altra giornata che si preannuncia instabile con piogge a carattere di rovescio dove più dove meno, di moderata entità. Venti moderati con qualche rinforzo da est e temperature stazionarie. Lunedì, ancora dei disturbi potranno trovare spazio, soprattutto a carattere di stau orientale, con dei rovesci. Tendenza ad un miglioramento dalla serata. Ventilazione pertanto sempre dai quadranti orientali e temperature sempre sui valori del giorno precedente. Martedì, tra poco nuvoloso e variabile, con delle schiarite sui settori ovest, mentre sarà ancora un pochino più chiuso verso levante. Scarse le occasioni per delle precipitazioni. Venti da est e temperature in lieve salita, nei valori massimi. Infine uno sguardo a Mercoledì, in cui con l’aumento della pressione atmosferica, tornerà un generale miglioramento su tutta la regione. Qualche addensamento sulle aree interne nel pomeriggio e nulla più. Temperature senza variazioni di rilievo (+10/+11°c ad 850 hpa), venti sempre da est.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS