Dopo questa passata, se così vogliamo dire, delle correnti fredde da est, l’anticiclone andrà rafforzandosi da ovest su tutto il bacino del mediterraneo. Quindi, anche sulla nostra regione avremo tempo stabile ed assolato nei prossimi giorni. Molto probabilmente da Martedì, invece, ci sarà spazio per dei rovesci nel corso delle ore pomeridiane. Intanto Venerdì 17, possibilità di gelate notturne sulle aree interne; giornata che sarà orientata sul cielo poco nuvoloso ove solo delle stratificazioni di passaggio saranno presenti. Venti tra deboli e moderati da est e temperature in lieve aumento nei valori massimi. Sabato, condizioni sempre buone, con cielo sereno o poco nuvoloso sempre per via delle stratificazioni. Venti deboli da ovest sull aquilano da est altrove e temperature in aumento (+6/+8°c ad 850 hpa). Domenica non cambierà granchè, giornata dalle condizioni stabili ovunque sul territorio abruzzese, con soltanto il passaggio di qualche stratificazione. Temperature stazionarie o in leggero aumento, ventilazione come il giorno precedente. Lunedì 20, equinozio di Primavera alle 22:24, cielo irregolarmente nuvoloso per buona parte della giornata. Venti da est moderati; temperature più basse ad oriente con circa +6°c ad 850 hpa, più alte ad ovest della regione con valori sempre alla quota di circa 1450 m in atmosfera libera, sui +9°c. Martedì nuvolosità variabile con la possibilità di precipitazioni a carattere di rovescio specie sull’aquilano e nel corso del pomeriggio. Venti generalmente dai quadranti orientali, anche se sull’aquilano potranno provenire da ovest e temperature in lieve diminuzione sulle aree interne. Mercoledì, cielo poco nuvoloso al mattino, addensamenti nel pomeriggio con qualche rovescio sparso lungo i rilievi. Ventilazione non molto diversa dal gorno precedente. Temperature pressochè stazionarie. Giovedì, sarà possibile qualche rovescio lungo i settori interni nel pomeriggio, venti sempre come il giorno precedente e temperature senza variazioni di rilievo.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS