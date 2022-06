Il meteo in Abruzzo 17 – 23 giugno: ancora qualche temporale, da Sabato più stabile ovunque

A come sembra, saranno ancora presenti dei rovesci a carattere temporalesco nella giornata di Venerdì 17, mentre andremo verso un generale miglioramento nelle giornate seguenti, da Sabato in poi, ove anche le temperature aumenteranno sensibilmente. Forse a fine fase, una goccia fresca ed instabile atlantica, potrà dare luogo a dei nuovi rovesci. Ma vediamo con ordine la situazione. Intanto Venerdì, tempo buono al mattino ove solo delle stratificazioni saranno presenti. Aumento della nuvolosità nelle ore del primo pomeriggio, con dei rovesci e temporali, specialmente sulle aree interne. Ventilazione da est nord est, moderata, temperature in lieve calo, soprattutto sulle aree orientali. Sabato, anticiclone in rinforzo, così quindi come anche i geopotenziali (DAM 584-588). Cielo poco nuvoloso su tutta la regione, ove soltanto delle stratificazioni di passaggio saranno presenti e nulla più. Venti da nord est, moderati; temperature in lieve calo, sia nei valori minimi che in quelli massimi. Domenica, bello su tutta la regione, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata. Ventilazione da est nord est e temperature in leggero aumento nei valori massimi. Lunedì, nulla di rilevante, cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, temperature in salita (valori ad 850 hpa tra i +20 ed i +21°c). Martedì, alle ore 11:13 ci sarà il solstizio d’estate e pertanto situazione di bel tempo assolato ovunque sul territorio abruzzese. Ventilazione generalmente dai quadranti settentrionali, deboli con qualche locale rinforzo. Mercoledì, giornata che si annuncia molto calda, visti i possibili valori ad 850 hpa (+23/+24°c). Cielo poco nuvoloso, con qualche addensamento e possibilità di sabbia in sospensione. Venti da sud sud ovest, tra deboli e moderati. Infine Giovedì, ove al momento invece, si nota la possibilità di una goccia fresca, la quale potrà apportare dei rovesci sulle aree interne abruzzesi. Temperature in sensibile calo tra il pomeriggio e la sera (da +22°c a +14°c ad 850 hpa), venti da sud ovest, in rotazione la sera da nord est.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS