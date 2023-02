Le condizioni di tempo anticiclonico, continueranno anche nei prossimi giorni, mentre un possibile cambiamento appare possibile tra Mercoledì e Giovedì, come vedremo qui di seguito, anche se la percentuale rimarrà al momento medio bassa. Pertanto, Venerdì 17 Febbraio, cielo poco nuvoloso, solo per via di qualche stratificazione di passaggio. Venti deboli da ovest nelle aree interne, da est altrove e temperature senza variazioni di rilievo. Gelate e banchi di nebbia nottetempo ed al primo mattino. Sabato, giornata molto simile alla precedente, sia come tempo che come valori termici (+6°c ad 850 hpa), miti di giorno, anche freddo di notte, con delle estese gelate nelle ore notturne. Domenica, a parte qualche addensamento nel pomeriggio sull’aquilano, le condizioni meteo saranno buone, anche se la colonnina di mercurio scenderà di qualche grado, sia nei valori massimi che in quelli minimi (+2/+3°c ad 850 hpa). Ventilazione generalmente da ovest, anche se lungo le coste potranno soffiare, sempre deboli s’intende, da est. Lunedì, vedrà della nuvolosità variabile, alternata a delle schiarite, nel corso dell’intera giornata. Venti tra deboli e moderati orientali e temperature stazionarie. Martedì, giornata che al momento appare stabile ove soltanto qualche stratificazione di passaggio potrà essere presente. Clima gradevole e mite per il periodo in essere (+6/+7°c ad 850 hpa). Venti come il giorno precedente. Mercoledì, la grande depressione posta in nord atlantico, potrà iniziare a far sentire i suoi effetti specie sul nord Italia. In Abruzzo, il cielo si manterrà tra poco nuvoloso e variabile, ma tuttavia sempre con delle temperature miti nei valori massimi. Venti occidentali con lieve foehnizzazione verso levante. Infine eccoci a Giovedì, una giornata che al momento sembra un pochino instabile con qualche rovescio dal pomeriggio e dei fenomeni più organizzati nella serata – notte. Qualche nevicata oltre i 2000 m circa, specie sui versanti occidentali. Temperature in diminuzione ad iniziare da ovest, tra il pomeriggio e la sera. Ventilazione da ovest sud ovest con possibile foehn lungo le coste.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS