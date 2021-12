Il meteo in Abruzzo 17 – 23 dicembre: tempo sostanzialmente discreto tra schiarite ed addensamenti

Ci avvicianiamo al Santo Natale e le condizioni meteo sembrano essere discrete, con cielo a volte poco nuvoloso, a volte con degli addensamenti ove non sarà esclusa qualche precipitazione di debole entità. Ma vediamo per ordine cosa potrà accadere appunto nei prossimi giorni. Venerdì 17, al mattino, il cielo si presenterà variabile, specie sui settori interni. Situazione che potrà continuare nelle ore pomeridiane, ma con scarse possibilità di fenomeni. Temperature in aumento nei valori massimi, pressochè stazionarie o in calo quelli minimi; ventilazione moderata da nord est. Sabato, più freddo, con della nuvolosità da stau sui versanti orientali della regione. Sarà possibile qualche debole nevicata fino a basse quote, intorno ai 600 m circa della Majella e dell’alto Sangro. Tendenza ad ampie schiarite specie ad ovest nel pomeriggio. Ventilazione moderata con qualche rinforzo da nord est, temperature in diminuzione con valori ad 850 hpa tra i -3 ed i -4°c. Domenica, si prospetta una buona giornata, con cielo poco nuvoloso, a parte dei banchi di nebbia nelle vallate al mattino. Anche le temperature saliranno di alcuni gradi, soprattutto nei valori massimi (+3°c ad 850 hpa); venti da nord nord est. Lunedì, dopo un avvio con cielo sereno o poco nuvoloso ed estese gelate al mattino specie nelle aree interne, della nuvolosità dai quadranti orientali potrà arrivare con dei fenomeni tra deboli e moderati prima di sera, nevosi oltre i 7/800m circa, tra i monti della Laga, Gran Sasso, Majella e Frentani. Ventilazione quindi da nord est, temperature di nuovo in calo (-1°c ad 850 hpa). Martedì, cielo tra poco nuvoloso e a tratti variabile, dal mattino. Saranno possibili dei deboli fenomeni sulle zone più occidentali della regione, verso sera. Temperature in diminuzione con valori sui -3/-4°c ad 850 hpa e venti sempre da est nord est. Mercoledì, rotazione delle correnti da ovest sud ovest, lieve rialzo termico e cielo nuvoloso su carseolano ed alto Aterno in particolare. Temperature quindi in aumento di un paio di gradi. Infine Giovedì 23, ove al momento sembra possibile qualche pioggia ad ovest, che andrà estendendosi verso levante tra la sera e la notte. Colonnina di mercurio in salita di qualche grado, venti da sud ovest, possibile foehn sulle coste.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS