La fase instabile che ci ha appena interessati in queste ore, con rovesci ed anche grandinate su vari settori interni, sta per lasciare nuovamente spazio ad un tempo piuttosto stabile (seppur qualche disturbo nel tardo pomeriggio ogni tanto non sarà del tutto escluso) e ove le temperature già dal fine settimana, torneranno a salire di alcuni gradi per un rinforzo del campo anticiclonico e questa volta con un pò di connotati di estrazione sub tropicale. Intanto Giovedì 17 Agosto, bello e soleggiato al mattino, qualche addensamento sui settori interni nelle ore pomeridiane ove non si escludono deboli rovesci sparsi prima di sera. Venti da nord est e temperature in leggero aumento nei valori massimi. Venerdì, situazione molto simile, con della nuvolosità a svilippo cumuliforme in alcune aree ma con scarse occasioni per dei fenomeni. Ventilazione da nord est sulle coste, da nord ovest sull’aquilano; temperature ancora in lieve salita (+19/+23°c ad 850 hpa tra est ed ovest). Sabato, giornata buona al mattino, mentre degli addensamenti pomeridiani potranno trovare spazio nelle successive ore e quindi del pomeriggio. Non si escludono dei possibili rovesci sui settori montuosi prima di sera. Venti nord orientali e temperature pressochè stazionarie. Domenica, al momento appare una giornata alquanto stabile e soleggiata ovunque, a parte qualche addensamento sulle aree interne nelle ore pomeridiane. Scarse o nulle le possibilità di precipitazioni e temperature stazionarie. Lunedì, anticiclone in rinforzo, con la colonnina di mercurio che tenderà a salire di un paio di gradi almeno, soprattutto nei valori massimi. Bello dappertutto al mattino, nubi in aumento su carseolano e marsicano nel pomeriggio, ma senza fenomeni. Venti da nord est, tra deboli e moderati. Martedì, nulla di rilevante, tempo soleggiato su tutto il territorio regionale, temperature senza variazioni di rilievo e ventilazione sempre nord orientale. Infine Mercoledì, ove oltre alla giornata stabile, anche le temperature saliranno di qualche grado (+22/+25°c ad 850 hpa). Venti orientali.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS