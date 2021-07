Il meteo in Abruzzo 16 – 22 luglio: instabilità con piogge e calo termico, migliora da Martedì

Siamo ad una svolta delle condizioni meteo, per una goccia fresca ed instabile che sta apportando dei fenomeni di una certa importanza sulle nostre zone alpine ed anche oltralpe, come ad esempio è successo in Germania e Belgio nelle scorse ore. Ora, questo nucleo tenderà a scendere verso la nostra penisola, il quale apporterà in Abruzzo un guasto da Venerdì fino a Lunedì in termini di piogge,che potranno risultare in alcuni casi tra moderati e forti. Poi, seguiranno condizioni di tempo stabile e soleggiato dalla giornata di Martedì. Venerdì 16, al mattino, il cielo si presenterà tra poco nuvoloso e variabile, con quest’ultima, in aumento. Saranno possibili dei fenomeni a carattere di rovescio inizialmente più presenti tra i monti della Laga, Gran Sasso e Majella, ma in estensione già prima di sera un pò ovunque moderati, ma anche forti intorno al massiccio del Gran Sasso. Venti generalmente da nord est, di entità moderata; temperature in diminuzione su tutta la regione, di alcuni gradi rispetto al giorno precedente (tra +13°c e +16°c ad 850 hpa). Sabato, le condizioni meteo saranno sotto l’insegna del tempo molto perturbato, con piogge e temporali quasi ovunque. Temperature in calo ancora, con valori ad 850 hpa tra i +11 ed i +12°c. Venti da nord nord est, generalmente moderati. Domenica, continueranno le condizioni di tempo instabile praticamente su tutta la regione, con piogge moderate. Ventilazione dai quadranti orientali, moderati con dei rinforzi, colonnina di mercurio in lieve aumento, nei valori massimi. Lunedì, ancora spazio per dei rovesci, lungo le coste al mattino, in spostamento verso le aree interne nelle ore pomeridiane. Venti da nord est, temperature in leggera salita. Da Martedì, l’anticiclone sub tropicale, tornerà ad espandersi verso la nostra penisola. Sulla nostra regione, condizioni di tempo buono, con cielo poco nuvoloso per tutta la giornata, tranne qualche innocuo addensamento. Venti da ovest nell’aquilano, da est lungo la fascia costiera. Mercoledì, tempo inizialmente buono dappertutto, addensamenti in formazione dal pomeriggio, con qualche rovescio tra debole e moderato sui settori orientali. Temperature in aumento con dei valori tra i +18 ed i +22°c ad 850 hpa. Infine Giovedì, che al momento appare buono, con cielo poco nuvoloso dappertutto e temperature ancora un pò in aumento. Venti da nord est.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS