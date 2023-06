A come sembra, le condizioni di tempo instabile con pioggia, nebbia, vento e quant’altro, che ci hanno accompagnato da qualche mese a questa parte, lasceranno spazio a del tempo bello e soleggiato, ove anche le temperature saliranno di diversi gradi. L’anticiclone nord africano, o sud tropicale, infatti si porterà verso il bacino del mediterraneo occidentale e quindi anche sull’Italia. Intanto, Venerdì 16 Giugno, la giornata sarà buona, con il cielo poco nuvoloso, più che altro nel corso del pomeriggio. Ventilazione da nord est, moderata e temperature in leggera salita (+12/+15°c ad 850 hpa tra est ed ovest). Sabato, non cambierà granchè, situazione molto simile al giorno precedente, anche se della nuvolosità potrà formarsi sui settori del carseolano e marsicano con qualche debole e veloce precipitazione. Venti dai quadranti orientali e temperature stazionarie. Domenica, geopotenziali via via in sensibile aumento (DAM 580 – 584), cielo poco nuvoloso per l’intera giornata, scarse o nulle la possibilità di precipitazioni e temperature in lieve aumento, specie nei valori massimi (+14/+16°c tra est ed ovest). Lunedì, solo delle statificazioni potranno essere presenti e nulla più. Ventilazione debole da ovest sull’aquilano, da est altrove e temperature in aumento con dei valori ad 850 hpa fino a +18°c. Martedì, geopotenziali ancora in salita (DAM 588 – 592) e per cui la giornata sarà stabile e soleggiata, a parte qualche locale stratificazione di passaggio. Venti deboli da ovest nelle aree interne, da est (brezza), lungo le coste e temperature in aumento ancora con circa +19/+20°c ad 850 hpa. Valori massimi che nelle località poste a bassa quota potranno toccare i 32/33°c. Mercoledì, nulla di rilevante, cielo poco nuvoloso e clima estivo ovunque. Infine Giovedì, che al momento appare calda e soleggiata (+22°c ad 850 hpa) e quindi temperature ancora in lieve salita. Venti moderati da sud ovest, con possibile foehn sulle coste.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS