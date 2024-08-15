Dei temporali ben organizzati sono stati presenti sulle nostre aree in questo pomeriggio del giorno di ferragosto, ed in un contesto più cospicuo rispetto a quello emanato dalle proiezioni modellistiche. E c’è da dire che un peggioramento piuttosto diffuso, si presenterà dal fine settimana, con un indebolimento dell’alta pressione e con una saccatura atlantica che scenderà appunto sull’Italia. Ma vediamo in sintesi cosa potremo aspettarci in questi prossimi giorni di appena oltre metà Agosto. Intanto Venerdì 16, dopo un avvio della giornata con tempo stabile e soleggiato, si presenteranno i soliti addensamenti pomeridiani sui settori interni. Possibilità di rovesci moderati a seguire. Ventilazione da ovest sull’aquilano, da est altrove e temperature senza variazioni di rilievo. Sabato, inizierà a muoversi qualcosa, in quanto il campo anticiclonico andrà indebolendosi come già detto, la quale lascerà passare delle correnti nord atlantiche, instabili, che dopo un avvio discreto della giornata, daranno luogo a della nuvolosità associata a delle precipitazioni a carattere di rovesci che appaiono al momento ben organizzati su buona parte dell’Abruzzo. Ventilazione generalmente da ovest, da est lungo le coste e temperature in lieve flessione, nei valori massimi. Domenica, l’instabilità diventerà più diffusa e pertanto da metà giornata nuvolosità su gran parte dell’Abruzzo con piogge e temporali soprattutto sulle aree interne. Ventilazione molto simile al giorno precedente e temperature in diminuzione nella seconda parte della giornata (+18/+20°c tra il pomeriggio e la serata ad 850 hpa). Lunedì, la goccia fresca ed instabile appare proprio sopra tutta l’Italia. In Abruzzo, possibilità di piogge, per tutta la giornata, quando più, quando meno, a carattere moderato. Venti da nord est, temperature in diminuzione (+14/+16°c ad 850 hpa). Martedì, discreto al mattino, addensamenti e possibilità di fenomeni nelle ore pomeridiane. Venti nord orientali e temperature pressochè stazionarie. Infine Mercoledì, sembra iniziare un miglioramento, anche se dei disturbi pomeridiani all’insegna di possibili fenomeni non sarà da escludere, sulle zone interne. Venti settentrionali e temperature in aumento, nei valori massimi (+17/+18°c ad 850 hpa).

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS