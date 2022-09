Il meteo in Abruzzo 15 – 21 settembre: possibili fenomeni e temperature in diminuzione nella prossima settimana

Un tempo dinamico quello che ci aspetta nei prossimi giorni, con rovesci ed anche un sensibile calo delle temperature come vedremo qui di seguito. La giornata di Giovedì 15, al mattino il cielo si presenterà nuvoloso soprattutto sui settori interni, con dei rovesci, su alto Aterno, carseolano, marsicano, in particolare. I fenomeni potranno presentarsi anche sulle altre aree regionali nel corso della giornata. Venti moderati con dei rinforzi da libeccio, sud ovest quindi, temperature in lieve calo, ma sempre elevate specie sui versanti orientali. Venerdì, giornata nuvolosa sulle aree poste all’interno, con piogge moderate sull’aquilano. Altrove spiccata variabilità. Ventilazione da sud ovest con possibile effetto foehn lungo le coste. Temperature ancora in leggera flessione con dei valori ad 850 hpa tra i +15 ed i +18°c tra ovest ed est. Sabato, possibili rovesci sui settori più interni, discreto sulle rimanenti zone. Ventilazione sempre da sud ovest, temperature in diminuzione (+12°c/+17°c ad 850 hpa tra ovest ed est). Domenica, nuvolosità sparsa, con qualche pioggia specie sui versanti adriatici, di moderata entità. Temperature in diminuzione con dei valori fino a +5°c ad 850 hpa, in lieve salita durante le ore centrali della giornata. Venti da nord est. Lunedì, temperature in aumento di qualche grado. Cielo per lo più variabile con degli addensamenti più presenti nel pomeriggio e nella serata, ove non saranno da escludere dei fenomeni anche di moderata intensità, che potranno continuare nella notte, anche lungo le coste. Venti da ovest nell’aquilano, da est sulle coste ed immediato interno. Martedì, giornata migliore, ove tuttavia qualche pioggia a tratti potrà farsi vedere, anche se di poco conto. Venti come il giorno precedente, temperature pressochè stazionarie. Mercoledì, giornata che appare più fresca, con valori ad 850 hpa tra i 7 ed i 10°c; venti in rinforzo da nord est, cielo variabile con qualche precipitazione sparsa.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS