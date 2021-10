Il meteo in Abruzzo 15 – 21 ottobre: verso un tempo migliore e temperature in aumento

Stiamo vivendo delle condizioni meteo a carattere freddo in questi giorni di metà Ottobre, ove dei fiocchi di neve nelle ultime ore sono arrivate fino a quote intorno ai 1200 m circa, più che altro sui versanti orientali della nostra regione. Tuttavia, sembra che stiamo per uscire da questa situazione, in quanto il campo anticiclonico di estrazione tra azzorriano e sub tropicale, pare che vorrà tornare a farci visita nei prossimi giorni. Intanto Venerdì 15, al mattino sulla nostra regione saranno possibili degli annuvolamenti specie sui versanti esposti a stau orientale. Scarse o nulle le possibilità di precipitazioni. Schiarite sempre più ampie nel corso della giornata, soprattutto tra il pomeriggio e la serata, ove solo qualche nube sarà presente. Venti da nord est, moderati con dei rinforzi, temperature massime in calo, in lieve aumento quelli massimi (+3°c ad 850 hpa). Sabato, poco nuvoloso nelle aree interne, nubi più presenti sul chietino. Stratificazioni di passaggio nel pomeriggio. Venti tra deboli e moderati da est, temperature in aumento di qualche grado, nei valori massimi. Piuttosto freddo durante la notte. Domenica, poco nuvoloso al mattino, con la possibilità di banchi di nebbia nelle vallate ed anche di pendio in qualche caso. Tendenza ad un aumento della nuvolosità dal primo pomeriggio, ma con scarse occasioni per dei fenomeni. Ventilazione orientale, temperature in leggero aumento ancora ( tra +5 a +8°c ad 850 hpa tra est ed ovest). Lunedì, i geopotenziali inizieranno ad aumentare sulla nostra penisola a cominciare da ovest. In Abruzzo, cielo poco nuvoloso ove soltanto delle stratificazioni di passaggio saranno possibili nel pomeriggio. Venti deboli da est nord est, temperature in aumento, specie nei valori massimi con valori ad 850 hpa tra i +7 ed i +9°c. Martedì, tempo se vogliamo migliore, geopotenziali ancora in aumento (DAM 580 – 584), cielo poco nuvoloso solo per il passaggio di velature di poco conto. Temperature ancora un pochino in aumento, più che altro nei valori massimi; venti deboli da ovest nell’aquilano, da est altrove. Mercoledì, non cambierà granchè, giornata molto similare a quella precedente. Giovedì, altra giornata all’insegna del cielo poco nuvoloso e clima gradevole per il periodo in essere. Qualche addensamento verso sera, temperature stazionarie sui valori del giorno prima ( circa + 10°c ad 850 hpa).

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS