Il meteo in Abruzzo 15 – 21 luglio: condizioni di cielo poco nuvoloso e temperature in aumento specie da Martedì

La nostra penisola rimarrà per fortuna, inizialmente, se vogliamo, ai bordi delle temperature più elevate. La parte centrale del gran caldo infatti seguirà una direttrice verso la penisola Iberica, Francia ed Inghilterra, ove la +20°c ad 850 hpa riuscirà ad arrivare fin sulla Scozia ed a sfiorare la parte meridionale della penisola scandinava. Poi, il tutto tenderà a traslare verso l’Italia ed i Balcani, con un aumento della colonnina di mercurio anche qui di diversi gradi. E c’è da dire che la siccità continuerà un pò ovunque e certamente anche lungo la nostra regione. Pertanto, Venerdì 15, al mattino, cielo poco nuvoloso, mentre qualche addensamento innocuo sarà presente nel corso del pomeriggio. Ventilazione da nord est, tra debole e moderato, temperature in lieve salita, nei valori massimi. Sabato, non cambierà granchè, cielo sempre poco nuvoloso. Ventilazione da est lungo le coste, da ovest nelle aree interne, temperature in lieve aumento ancora. Domenica, nulla di rilevante, giornata con tempo assolato ovunque, a parte qualche nube di passaggio nel pomeriggio. Venti da nord est, moderati e temperature stazionarie con dei valori ad 850 hpa tra i +20 ed i +25°c tra le coste e le aree interne. Lunedì, la situazione non sembra cambiare di molto, cielo poco nuvoloso per tutto il giorno e temperature stazionarie, quindi caldo. Venti da nord est, moderati. Martedì, l’anticiclone andrà ancora rinforzandosi sull’Italia. Cielo poco nuvoloso per tutta la giornata. Temperature stazionarie o in aumento di qualche grado, ventilazione nord orientali. Mercoledì, sempre caldo e soleggiato, ove anche la colonnina di mercurio salirà di qualche grado. Venti da nord est. Giovedì, niente di rilevante, se non ancora un leggero aumento delle temperature (fino a +27°c ad 850 hpa). Ventilazione dai quadranti orientali, moderati.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS