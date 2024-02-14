Nelle ultime ore è tornato a farci compagnia nuovamente l’anticiclone sub tropicale già ben presente su tutta la penisola se vogliamo. Questa situazione a come sembra, potrà andare avanti almeno fino a Lunedì 19, ove già dal pomeriggio non sarà da escludere qualche precipitazione, che continuerà nella giornata di Martedì come vedremo qui di seguito. Intanto Giovedì 15 Febbraio, il cielo rimarrà poco nuvoloso per l’intera giornata, ove solo qualche passaggio stratificato potrà essere presente. Venti deboli generalmente da est, mentre le temperature saliranno nei valori massimi di qualche grado (+7°c ad 850 hpa). Venerdì, cielo a tratti variabile, alternati ad ampie schiarite, venti deboli da ovest sull’aquilano, da est altrove; temperature pressochè stazionarie sia nei valori minimi che in quelle massime. Sabato, appare una giornata sempre stabile e soleggiata ovunque. Qualche solita velatura di passaggio e nulla più. Venti deboli come il giorno precedente e temperature in leggero aumento, nei valori massimi (+7/+8°c ad 850 hpa). Domenica, nulla di rilevante, a parte della nuvolosità di poco conto e sempre di passaggio nell’arco della giornata. Temperature in leggera flessione nei valori massimi (+5/+6°c ad 850 hpa). Ed arriviamo a Lunedì, in cui le condizioni del tempo sembrano cambiare per un leggero ritiro dell’anticiclone dalla nostra penisola, cui potrà lasciare spazio a delle correnti da est, la quale potranno dare luogo in serata alla formazione di una blanda struttura depressionaria con il minimo tra la Corsica e la Sardegna. Pertanto cielo poco nuvoloso al mattino, nuvolosità in aumento dal primo pomeriggio associata a dei fenomeni di moderata intensità, nevose oltre i 1700 m circa. Venti in rinforzo da levante e temperature in diminuzione tra il pomeriggio e la serata. A come appare, Martedì mattina, le precipitazioni potranno continuare con la quota neve oltre i 1200 m circa. Venti da est sud est e temperature in diminuzione (0/-1°c ad 850 hpa). Infine Mercoledì, che al momento sembra orientato verso un generale miglioramento. Temperature massime in rialzo.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS