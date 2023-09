L’anticiclone nord africano, ha perso forza in queste ore, lasciando entrare delle correnti atlantiche, le quali già al nord stanno apportando delle condizioni instabili, associati a dei rovesci moderati lungo l’arco alpino. Nei prossimi giorni, in Abruzzo, avremo tempo orientato sull’instabilità, con dei fenomeni, sempre a carattere di rovescio, soprattutto sulle aree interne. Meglio invece, sembra andrà da Domenica, in cui anche le temperature torneranno ad aumentare per il rinforzo nuovamente dell’anticiclone sub tropicale. Intanto Giovedì 14, sarà una giornata con tempo alquanto tra variabile e nuvoloso, con delle precipitazioni, a carattere di rovescio sulle aree interne anche di moderata entità. Ventilazione da ovest sui settori aquilani, da est altrove e temperature in diminuzione nei valori massimi. Venerdì, dopo un avvio discreto, il cielo tenderà a diventare nuvoloso sempre sulle zone interne, mentre rimarrà con poche nubi lungo le coste. Possibilità di piogge dal primo pomeriggio a carattere moderato e soprattutto sull’aquilano. Temperature stazionarie (+17/+19°c ad 850 hpa) e venti similari al giorno precedente. Sabato, variabilità al mattino, cielo più chiuso nel corso del pomeriggio, sempre sulle aree interne, con dei rovesci, sulla provincia dell’Aquilana e su quella di Teramo in particolare. Venti tra deboli e moderati da ovest sull’aquilano, da est altrove e temperature senza variazioni di rilievo. Domenica, le condizioni al momento sembrano orientate verso un miglioramento, per l’alta pressione sub tropicale che tenderà a rinforzarsi, in cui solo delle stratificazioni saranno presenti e qualche addensamento sparso sui rilievi nel pomeriggio. Ventilazione da sud ovest sulle zone interne, da est lungo la fascia costiera e l’immediato interno. Lunedì, tempo che appare pienamente estivo, con cielo poco nuvoloso per via del passaggio delle stratificazioni e con le temperature in deciso aumento (+22/+24°c ad 850 hpa). Pertanto a quote medio basse potremo superare anche i 34/35°c nei valori massimi. Venti deboli da ovest sull’aquilano, da est altrove. Martedì, altra giornata estiva, con il cielo tra velature e qualche addensamento pomeridiano. Ventilazione non molto diversa dal giorno precedente e temperature pressochè stazionarie. Infine Mercoledì, che al momento appare come la precedente. Temperature massime tuttavia in leggera flessione.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS