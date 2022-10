Il meteo in Abruzzo 14 – 20 ottobre: generale miglioramento e a seguire anticiclone in rinforzo

In queste ore, il cielo continua a mostrare della nuvolosità compatta e qualche pioggia sparsa. Una situazione che sembra aver le ore contate, in quanto già dalla giornata di Venerdì 14, le condizioni sembrano tornare buone. Poi, nei successivi giorni, dal week end quindi, l’anticiclone di stampo sub tropicale, si porterà verso la penisola italiana, dando una stabilità atmosferica ovunque. Intanto Venerdì, al mattino, cielo tra poco nuvoloso e variabile, con la possibilità di nebbie da pendio. Tendenza ad un miglioramento su tutto il territorio regionale. Venti da nord est, tra deboli e moderati; temperature in lieve aumento (tra +10 e +12°c ad 850 hpa). Sabato, giornata di tempo stabile e soleggiato. Possibilità di banchi di nebbia al mattino nelle vallate. Ventilazione debole da ovest nell’aquilano, da est sulle aree costiere ed immediato interno; temperature pressochè stazionarie. Domenica, non cambierà granchè, giornata molto simile alla precedente, con clima mite ovunque e geopotenziali in aumento ( DAM 580-584). Lunedì, anche, altra bella giornata di sole su tutta la regione. Temperature stazionarie e venti nord orientali deboli. Martedì, ben poco da dire, sole per l’intera giornata e temperature in lieve aumento con dei valori fino a +14°c ad 850 hpa. Possibilità tuttavia di banchi di nebbia nottetempo ed al primo mattino nelle vallate poste all’interno. Infine anche Mercoledì e Giovedì, al momento appaiono lo stesso con tanto sole e clima mite per il periodo in essere. Venti moderati dai quadranti nord orientali; temperature senza variazioni di rilievo.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS