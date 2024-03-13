Dopo dei giorni all’insegna dell’instabilità con dei rovesci, le condizioni andranno subito migliorando già da Giovedì, con il ritorno seppur un pò in parte, dell’anticiclone tra il nord ed il centro. Tuttavia ci sarà sempre spazio per qualche rovescio, come nella giornata di Sabato ed anche a tratti nei primi giorni della prossima settimana, come vedremo qui di seguito. Pertanto, Giovedì 14, giornata con il cielo generalmente poco nuvoloso al mattino, delle stratificazioni e degli addensamenti non mancheranno nel corso del pomeriggio. Scarse o nulle le possibilità di precipitazioni. Venti deboli da ovest sud ovest sull’aquilano, da est sulle coste e l’immediato entroterra. Temperature in aumento nei valori massimi (+5/+6°c ad 850 hpa). Venerdì, soleggiato al mattino un pò ovunque, tendenza all arrivo di stratificazioni e a degli addensamenti sparsi sui settori interni. Ventilazione press a poco come il giorno precedente e temperature stazionarie. Sabato, una perturbazione sarà presente per l’intera giornata sulla nostra regione, con piogge moderate e delle nevicate attorno ai 1300/1500 m circa. Ventilazione da ovest sud ovest e temperature in diminuzione. Domenica, l anticiclone tenderà a portarsi di nuovo verso levante con la parte orientale. Sull’Abruzzo, cielo variabile al mattino e qualche rovescio di debole entità sulle aree meridionali come alto Sangro e parco nazionale d Abruzzo, Lazio e Molise. Venti moderati da nord est, ancora fresco sul versante orientale, temperature massime in aumento sull’aquilano (tra +3/+5°c ad 850 hpa). Lunedì, qualche velatura accompagnato da addensamenti pomeridiani potranno essere presenti nel corso della giornata. Temperature in ripresa, venti da sud ovest nelle aree aquilane, da est altrove. Martedì, discreto al mattino, tendenza all’aumento della nuvolosità con il passare delle ore. Saranno possibili dei fenomeni a carattere di rovesci sparsi dapprima, più organizzati a seguire. Venti da nord est, temperature senza variazioni di rilievo, se non in lieve salita ancora (+5/+7°c ad 850 hpa tra est ed ovest). Infine Mercoledì, ove al momento appare una giornata spiccatamente variabile. Temperature stazionarie e venti da ovest lungo l’aquilano, da est su teramano, pescarse e chietino.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS