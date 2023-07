L’ anticiclone sub tropicale (o nord africano), sta iniziando a far sentire il suo volto più accentuato. I +40,1°c della giornata di Mercoledì 12, registrati a Capestrano (AQ), come i +21,9°c del rifugio Franchetti dalle nostre stazioni meteo, sono stati forse solo l’antipasto di quel che ci aspetterà nei prossimi giorni. Delle masse di aria davvero molto calde, a come sembra, arriveranno già da Domenica. Anche se, non è che i giorni precedenti saranno freschi. Ma vediamo, in ordine, cosa potrà aspettarci. Intanto, Venerdì 14, al mattino, il cielo si presenterà poco nuvoloso. Situazione a come sembra, rimarrà così anche nelle successive ore. Ventilazione da sud ovest nell’ aquilano, da est lungo le coste e temperature stazionarie o in lieve flessione (+22/+23°c ad 850 hpa), ma tuttavia caldo, con valori massimi attorno ai +35°c sulle aree a quote medio basse. Sabato, non cambierà granchè lungo il territorio abruzzese. Giornata soleggiata e calda dappertutto. Domenica, le temperature tenderanno a salire di qualche grado, appunto per un rinforzo dell’anticiclone sub tropicale (+24/+25°c ad 850 hpa). Cielo poco nuvoloso su tutto il territorio regionale, possibile sabbia desertica in sospensione e venti generalmente da sud ovest, specie nell’aquilano, da brezza orientale lungo le aree costiere e l’immediato entroterra. Lunedì, geopotenziali davvero elevati (DAM 596/600) sull’Abruzzo, il che significherà tempo stabile e soleggiato a parte la possibile sabbia desertica in sospensione. Temperature in aumento, con dei valori ad 850 hpa fino a +27°c, su alcune aree dell’aquilano, il che significa che si potranno toccare i +40°c anche su zone poste in alta collina. Martedì, a come sembra, sarà una giornata davvero caldissima, con dei valori ad 850 hpa sulla nostra regione fin sui +28°c. Per cui a basse quote non sono da escludere dei valori massimi anche oltre i +42°c, là dove la geografia lo permette. Venti deboli o moderati sud occidentali su gran parte del territorio, anche se della brezza orientale non mancherà lungo l’area costiera. Mercoledì, non cambierà più di tanto. Non sembrano al momento esclusi dei valori ad 850 hpa, che ricordo la temperatura a circa 1500 m in libera atmosfera, fino a +29°c. Venti generalmente da sud ovest, forse un pochino di brezza lungo l’area costiera, ma nulla di che. Farà molto caldo. Infine Giovedì, giornata molto simile alla precedente. Teniamo conto che i giorni da Lunedì a Giovedì saranno molto caldi con delle temperature massime in alcune località, difficilmente raggiunti in precedenza a come sembra al momento.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS