Il meteo in Abruzzo 14 – 20 gennaio: anticiclone in rinforzo con tempo stabile su tutta la regione

L’instabilità con piogge e nevicate fino a quote basse, che ci hanno tenuto compagnia praticamente fino alla giornata di ieri, lasceranno spazio ad un robusto campo altopressorio che da ovest tenderà a portarsi verso est. Pertanto la settimana appare con tempo generalmente buono, ove non mancheranno delle gelate notturne soprattutto nelle aree interne, mentre i valori massimi appaiono in ripresa di diversi gradi. Intanto Venerdì 14, giornata con cielo poco nuvoloso su tutta la regione ed estese gelate al mattino. Temperature massime in aumento di alcuni gradi rispetto a Giovedì. Ventilazione debole dai quadranti settentrionali. Sabato, sempre bello ovunque e temperature ancora in aumento, specie nei valori massimi (+7°c ad 850 hpa). Ventilazione da est nord est, debole. Domenica, non cambierà granchè, sempre bel tempo e temperature miti per il periodo durante il giorno. Venti deboli da ovest nell’interno, da est altrove. Lunedì, qualche nube sul versante orientale e temperature in diminuzione. Estese gelate al mattino, ventilazione debole dai quadranti orientali sulle coste, da sud ovest nell’aquilano. Martedì, anticiclone ben posizionato sulla nostra penisola e pertanto continueranno le condizioni di tempo stabile e soleggiato sulla nostra regione. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Mercoledì, qualche annuvolamento lungo la fascia costiera nel corso delle ore pomeridiane, ma nulla più. Sempre possibilità di gelate notturne su tutte le aree dell’entroterra, ventilazione da nord est, di debole entità. Infine eccoci a Giovedì, ove al momento non si esclude della nuvolosità irregolare nel pomeriggio. Venti deboli da sud ovest nelle aree più interne, da est nord est sulle coste e l’immediato interno. Temperature in lieve calo sia nei valori minimi che in quelle massime ( circa 0°c ad 850 hpa).

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS