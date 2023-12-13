Le temperature miti che sono presenti in queste ore, lasceranno spazio già dalla seconda metà della giornata di domani a delle correnti più fresche che arriveranno dai quadranti nord orientali. Più fredde invece saranno nelle giornate di Venerdì e Sabato, con dei rovesci che potranno assumere carattere nevoso oltre i 1000 m dapprima ed a seguire 5/600m. I venti rinforzeranno da nord est oltre al calo termico. Successivamente, andrà espandendosi un vasto campo anticiclonico come si evince dalla figura. Intanto Giovedì 14, al mattino, nuvolosità in aumento con a seguire delle precipitazioni che si estenderanno su tutto il territorio abruzzese a carattere tra debole e moderato. Qualche nevicata oltre i 2000 m al mattino, in calo prima di sera sui 1400 m. Venti da sud ovest, tendenti a provenire da nord est tra il pomeriggio e la serata. Temperature ancora pressochè stazionarie al mattino, in diminuzione dal pomeriggio (in serata circa+2°c ad 850 hpa). Venerdì, venti da nord est con dei rinforzi, temperature in diminuzione (-1/-2°c ad 850 hpa), rovesci nevosi oltre i 1000 m, al mattino, in calo fin sui 5/600 m dal primo pomeriggio, soprattutto sui versanti esposti a stau adriatico come i monti della Laga, Gran Sasso, Majella e monti dei Frentani. Sabato, ancora tempo instabile con rovesci sparsi sempre a carattere nevoso fino a quote basse sui settori orientali. Tendenza a miglioramento dal pomeriggio verso la serata. Venti da nord est con dei rinforzi, specie sul chietino; temperature in diminuzione (-4°c ad 850 hpa). Domenica, nuvolosità sparsa al mattino, ma con rasserenamenti più ampi nelle ore successive. Venti ancora dai quadranti orientali e temperature in lieve aumento nei valori massimi. Lunedì, anticiclone in rinforzo con i geopotenziali in aumento (DAM 580/584 in Abruzzo), cielo poco nuvoloso, gelate al mattino sulle conche poste all’interno. Venti deboli da est nord est e temperature massime in sensibile aumento (+5/+6°c ad 850 hpa). Martedì, soleggiato ovunque tranne qualche locale adensamento di poco conto. Nebbie nelle vallate al mattino, qualche gelata notturna nelle conche intermontane non sarà da escludere. Temperature massime in leggero aumento (+7°c ad 850 hpa); ventilazione da est, debole o molto debole. Infine Mercoledì, che si presenterà sempre buono, con solo qualche stratificazione di passaggio. Venti deboli da est e temperature senza variazioni di rilievo.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS