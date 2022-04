Il meteo in Abruzzo 14 – 20 aprile: ancora bel tempo, un pò di freddo ed instabilità a Pasqua

Eccoci alla Santa Pasqua anche quest anno e a quanto pare, dopo questa parentesi di tempo abbastanza primaverile, proprio nel week end sembra profilarsi una situazione con cielo orientato su della variabilità e soprattutto con un calo termico. Ma andiamo con ordine, giorno per giorno. Intanto Giovedì Santo, la giornata sarà caratterizzata da tempo buono; cielo poco nuvoloso con solo delle stratificazioni di passaggio e nulla più. Venti tra deboli e moderati da est sud est; temperature in leggero aumento nei valori massimi. Venerdì Santo, nulla di rilevante, tempo stabile su tutta la regione ove solo qualche isolato passaggio nuvoloso potrà presentarsi nel pomeriggio nelle aree interne. Ventilazione dai quadranti orientali tra deboli e moderati; temperature stazionarie (tra +8 e +13°c tra est ed ovest). Sabato Santo, discreto al mattino, poi della nuvolosità andrà estendendosi con dei rovesci sui versanti occidentali nella serata, di moderata intensità. Meglio verso levante. Colonnina di mercurio senza variazioni di rilievo, ventilazione sempre dai quadranti orientali. Domenica, giorno di Pasqua, il campo altopressorio si alzerà un pò di latitudine lasciando correre ai suoi bordi meridionali delle fredde correnti leggermente instabili che daranno luogo ad un sensibile calo termico. Al mattino non sarà da escludere qualche debole fenomeno nelle zone interne, con qualche fioco di neve oltre i 1100 m, ma in veloce esaurimento. Ampie schiarite al seguito. Pertanto valori del campo termico ad 850 hpa tra i +2 ed i -3 °c e venti moderati con dei rinforzi da nord est. Lunedì dell’Angelo, pasquetta, una leggera variabilità appare possibile ma con scarse se non nulle occasioni per delle precipitazioni. Venti generalmente da nord est, deboli o alquanto moderati; temperature in ripresa di alcuni gradi. Martedì, venti in rotazione da sud, quasi ovunque, anche forti sull’adriatico. Nuvolosità molto irregolare sull’Abruzzo, ma difficilmente si avranno dei fenomeni. Temperature in lieve aumento ancora (ad 850 hpa valori tra i +4 ed i +6°c). Infine Mercoledì, che al momento sembra sotto l’insegna della pioggia per una depressione con il minimo tra Francia e Svizzera, la quale apporterà delle intense correnti da scirocco che faranno aumentare le temperature di vari gradi, anche sui +11°c ad 850 hpa.

Non mi resta che auguare una bellissima Santa Pasqua a Tutti i miei affezionati lettori.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS