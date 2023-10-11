L’anticiclone nord africano, ancora vuol continuare il suo cammino sull’Europa occidentale con delle temperature davvero molto oltre le medie del periodo in essere. Tuttavia qualcosa inizia a muoversi sul nord atlantico, come vedremo qui di seguito, con una robusta saccatura che tenderà a farsi spazio con la parte più meridionale, anche verso il bacino del mediterraneo. Intanto Giovedì, condizioni di tempo sempre stabile e soleggiato su tutta la nostra regione. Venti deboli o alquanto moderati da ovest sull’aquilano, da est altrove e temperature stazionarie con dei valori ad 850 hpa tra i +16 ed i +18°c. Venerdì, non cambieranno granchè le condizioni meteo. Solo qualche lieve stratificazione sarà possibile nel pomeriggio e nulla più. Venti deboli con qualche rinforzo come il giorno precedente, temperature alquanto stazionarie, con dei valori massimi che a bassa quota potranno raggiungere i +30°c. Sabato, la grande depressione con il minimo di 975 mb sulla penisola scandinava, inizierà a far entrare delle correnti da nord ovest sull’Italia. In Abruzzo, giornata che appare abbastanza buona, tuttavia ventilata con dei rinforzi da ovest nord ovest. Possibile foehn lungo le aree costiere. Temperature pressochè stazionarie. Domenica, tempo variabile con la possibilità di qualche rovescio specie sul teramano, alto Aterno. Ventilato, da ovest, di entità moderata con dei locali rinforzi, foehn lungo il versante orientale. Temperature senza variazioni di rilievo (+14/+16°c ad 850 hpa). Lunedì, le correnti ruoteranno dai quadranti orientali, facendo abbassare le temperature (+10/+12°c ad 850 hpa tra est ed ovest); cielo nuvoloso, specie a stau adriatico con dei rovesci a tratti ben organizzati anche moderati. Venti pertanto da est nord est. Martedì, di nuovo i venti torneranno a spirare da ovest sud ovest, facendo salire di qualche grado la colonnina di mercurio. Cielo variabile e spesso nuvoloso, con delle precipitazioni più che altro lungo l’aquilano. Infine Mercoledì, che al momento sembra orientato sull instabilità, con qualche occasionale rovescio, venti da libeccio ed aumento delle temperature fino a circa +17/+18°c, con foehn sulle coste.

Thomas DI Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS