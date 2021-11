Il meteo in Abruzzo 12 – 18 novembre: tra schiarite ed instabilità con possibilità di fenomeni

Giornate, tra piogge spesso di debole entità sui versanti orientali della nostra regione e nubi basse su molte aree, venti da est sud est e clima non tanto freddo. Questo se vogliamo, il quadro della situazione. Nei prossimi giorni, non sembrano esserci grandi cambiamenti, in quanto questo tipo di tempo, tra nubi a volte più accentuate, a volte meno e con dei fenomeni, continuerà. Pertanto Venerdì 12 Novembre, al mattino, il cielo si presenterà variabile. Non mancheranno delle nebbie da pendio sui rilievi, anche a bassa quota. La tendenza è per un aumento della nuvolosità ad iniziare dalle aree meridionali, associate a delle precipitazioni nel corso del pomeriggio via via in estensione su tutta la regione. Ventilazione sempre dai quadranti orientali, tra debole e moderata; temperature pressochè stazionarie. Sabato, variabilità al mattino, addensamenti a seguire, ove non saranno da escludere dei fenomeni a macchia di leopardo di debole entità, nelle ore pomeridiane. Venti deboli da ovest nell’aquilano, da est lungo le coste e l’immediato entroterra; temperature senza grandi variazioni (+7/8°c ad 850 hpa). Domenica, non appare una brutta giornata, seppure la possibilità di nuvole basse non è da escludere. Per il resto, stratificazioni e qualche addensamento nel pomeriggio. Ventilazione come il giorno precedente; temperature in lieve calo, specie nei valori massimi. Lunedì, nulla di particolare, giornata per lo più similare a quella di Domenica. Nel pomeriggio, tuttavia, dei deboli fenomeni non saranno da escludere lungo le aree costiere. Nuvolosità in accentuazione dalla serata e nella notte, con delle piogge in arrivo da sud. Venti in rinforzo da est; temperature in diminuzione, soprattutto nelle aree orientali. Martedì, possibilità di piogge, anche tra moderati e forti lungo le coste e zone collinari. Moderate nelle aree interne, mentre meno sulle zone del carseolano. Venti sempre orientali, moderati; temperature in leggera diminuzione ( campo termico con valori intorno ai +5°c ad 850 hpa). Mercoledì, nuvolosità irregolare, con qualche fenomeno a carattere di rovescio. Piogge più organizzate tra il pomeriggio e la sera, temperature stazionarie e venti da sud ovest nell’aquilano e da est altrove, di debole entità. Infine Giovedì, che al momento non appare decisamente malaccio. Cielo tra poco nuvoloso e variabile e scarse occasioni per dei fenomeni. Temperature stazionarie, venti pressochè identici al giorno precedente.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS