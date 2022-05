Il meteo in Abruzzo 12 – 18 maggio: anticiclone in rinforzo ovunque, anche se possibili dei rovesci isolati

Le condizioni meteo stanno via via migliorando ovunque lungo la nostra penisola, Abruzzo compreso, per un robusto campo anticiclonico che da ovest continua a spingersi verso levante. E pertanto, nei prossimi giorni, a parte qualche addensamento pomeridiano sui rilievi ove non sarà da escludere qualche fenomeno qua e là, le condizioni appaiono generalmente buone e le temperature anche in lieve aumento. Giovedì 12, al mattino, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. Qualche nube a sviluppo verticale sarà possibile nelle ore pomeridiane, ove sarà possibile qualche rovescio sparso nelle aree del parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, tra debole e moderato. Venti deboli da est lungo il versante adriatico, da ovest sull’aquilano; temperature in leggero aumento con valori ad 850 hpa tra i +13 ed i +15°c. Venerdì, tempo stabile, qualche innocuo addensamento nel pomeriggio, ma nulla di rilevante. Scarse le possibilità di fenomeni. Ventilazione molto simile al giorno precedente; temperature senza variazioni di rilievo. Sabato, non cambierà granchè, tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio regionale al mattino, qualche stratificazione nel pomeriggio con degli addensamenti sparsi. Venti da ovest, deboli nell’aquilano, da est nord est sul litorale e l’immediato interno; temperature stazionarie. Domenica, sempre bello, stratificazioni e qualche addensamento nelle ore pomeridiane e dei rovesci prima di sera nelle aree interne. Ventilazione e temperature sui valori del giorno precedente. Lunedì, geopotenziali in aumento (DAM 580-584), ma tuttavia dopo un buon inizio al mattino, saranno possibili dei rovesci anche temporaleschi nel pomeriggio. Valori ad 850 hpa tra i 13 ed i 16°c, per cui i valori massimi saliranno di un paio di gradi; ventilazione da est sud est. Martedì, al momento la situazione appare molto simile al giorno prima e pertanto potrà esserci spazio per qualche rovescio sempre nel pomeriggio. Mercoledì, buono al mattino, mentre della nuvolosità a carattere cumuliforme potrà presentarsi nel pomeriggio con dei rovesci anche moderati. Venti dai quadranti settentrionali, tra deboli o moderati; temperature in lieve salita.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS