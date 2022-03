Il meteo in Abruzzo 11 – 17 marzo: condizioni stabili ovunque, temperature in ripresa

L’anticiclone è tornato sulla nostra penisola, dopo diversi giorni con il clima di stampo invernale sul centro sud e pertanto anche in Abruzzo. In sintesi, nei prossimi giorni le condizioni meteo continueranno ad essere buone su tutto il territorio regionale, anche se non sarà davvero mite ed anzi di notte farà ancora freddo. Quindi, Venerdì 11 Marzo, al mattino il cielo si presenterà poco nuvoloso, con qualche addensamento sul versante adriatico da stau. Ventilazione da est nord est, moderata; temperature stazionarie (-2/-3°c ad 850 hpa). Sabato, qualche velatura di passaggio e nulla più. Venti dai quadranti orientali, moderati, temperature stazionarie, ad 850 hpa valori tra i -3 ad est e i +1°c sul carseolano. Domenica, non cambierà granchè, tempo soleggiato praticamente su tutta la nostra regione con estese gelate nelle aree interne al mattino. Ventilazione sempre da est; temperature in lieve aumento nei valori massimi, ancora stazionarie in quelli minimi. Lunedì, sempre bello e soleggiato, a parte qualche stratificazione di passaggio. Venti da est sud est; temperature in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi (tra +2 e +4°c tra est ed ovest ad 850 hpa). Martedì, alta pressione ben salda con i geopotenziali in aumento (DAM 576-580), poco nuvoloso solo per qualche velatura di passaggio. Ventilazione debole da est lungo le aree costiere e l’immediato interno, da ovest sull’aquilano; temperature in leggero aumento (valori ad 850 hpa tra i +3 ed i +5°c). Mercoledì, situazione pressochè immutata su tutta la regione. Cielo poco nuvoloso e temperature ancora in lieve salita, specie nei valori massimi. Ventilazione come nel giorno precedente. Giovedì, al momento le condizioni meteo potranno iniziare nuovamente a cambiare un pò, per l’arrivo di una depressione afro – mediterranea, la quale oltre a della nuvolosità sui settori orientali abruzzesi, potrà dar luogo a qualche fenomeno sparso di debole entità. Temperature in calo sulla parte orientale, in leggero aumento su quello occidentale; venti da sud est.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS