Stiamo vivendo un periodo alquanto instabile, che tuttavia è una buona cosa, per via delle precipitazioni che si susseguono. Nei prossimi giorni, la situazione non cambierà più di tanto, in quanto continueremo ad avere sempre cielo per lo più nuvoloso con delle piogge. Vediamo intanto l’evoluzione giorno per giorno. Intanto Giovedì 11, al mattino sarà presente della nuvolosità sui settori occidentali, in estensione verso levante nelle ore a seguire. Da metà giornata, non mancheranno dei rovesci moderati su tutta la regione. Ventilazione generalmente dai quadranti occidentali e temperature massime in lieve aumento, specie ad ovest. Venerdì, giorno in cui ci sarà anche l’arrivo della tappa del giro d’Italia a Campo Imperatore, vede al momento un cielo poco nuvoloso al mattino, mentre della nuvolosità andrà aumentando entro il primo pomeriggio. Saranno possibili dei fenomeni sempre a carattere di rovescio, nel corso del pomeriggio, soprattutto sulle aree centro orientali della regione. Venti sempre da ovest sud ovest, temperature senza grandi variazioni di rilievo. Sabato, a come appare al momento, inizierà con una situazione discreta, mentre dei rovesci si presenteranno sempre nel corso delle ore pomeridiane, specie sulle aree centro settentrionali abruzzesi. Venti moderati da sud sud est e temperature in leggero aumento nei valori massimi. Domenica, venti intensi da scirocco, apporteranno delle precipitazioni anche forti al settentrione italiano, mentre da noi, sarà un altalenarsi tra nubi, schiarite e possibili fenomeni a carattere di rovescio. Le temperature sotto la spinta dello scirocco, tenderanno ad aumentare (+13/+14°c ad 850 hpa), sia nei valori minimi che in quelle massime. Lunedì, al momento sembra una giornata con piogge diffuse tra moderate e forti su tutto il territorio regionale. Ventilazione dai quadranti orientali e temperature in calo (+8°c ad 850 hpa). Martedì, delle correnti fredde dalle alte latitudini, scenderanno verso la Francia facendo rinvigorire la circolazione ciclonica sulla nostra penisola. In Abruzzo, cielo più chiuso sull’aquilano, con piogge moderate e a carattere di rovescio. Più aperto verso levante, ove tuttavia non si escludono dei deboli fenomeni. Venti da ovest con possibile foehn sulle coste e temperature in leggero aumento ad est. Infine Mercoledì, giornata con tempo sempre disturbato, specie sulle aree interne, ventilazione da sud ovest e temperature senza variazioni di rilievo.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS