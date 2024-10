A come sembra, il campo anticiclonico già ben saldo su di noi, continuerà anche nei prossimi giorni. Oltre alle condizioni di tempo stabile e poco nuvoloso, anche le temperature saliranno visto che il campo termico ad 850 hpa arriverà fin sui +27°c se non +28°c circa. Questo significa che i valori massimi potranno anche oltrepassare i +40°c a quote basse. Quindi Giovedì 11, condizioni di tempo bello e stabile ovunque lungo la nostra regione. Temperature in aumento (+25°c ad 850 hpa) e pertanto valori massimi sui +37/+38°c. Venti da nord ovest sull’interno, da nord est altrove. Venerdì, situazione non molto diversa, ove soltanto le temperature potranno aumentare di qualche grado ancora (+26°c ad 850 hpa su qualche settore della regione). Sabato, anche nulla di rilevante, se non cielo sereno o poco nuvoloso e caldo ovunque con i valori massimi fin sui +40°c sulle aree poste a bassa quota. Ventilazione da ovest sull’aquilano, da est lungo le coste e l’immediato entroterra. Domenica, soltanto qualche debole passaggio stratificato e nulla più. Temperature stazionarie e venti come il giorno precedente. Lunedì, situazione senza variazioni e con le temperature massime che potranno salire ancora di uno o due gradi. Venti dai quadranti orientali. Martedì, sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata. Venti da ovest sud ovest sulle aree interne, da est lungo le coste. Temperature stazionarie (tra +26 e +28°c ad 850 hpa) e comunque con varie località su +40°/+41°c come valore massimo. Infine Mercoledì, altra giornata che al momento si prospetta molto calda su tutta la regione e con il cielo poco nuvoloso. Ventilazione come il giorno precedente.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS