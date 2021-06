Il meteo in Abruzzo 11 – 17 giugno: qualche rovescio, ma situazione in generale miglioramento

Stiamo trascorrendo una settimana con dei rovesci pomeridiani, anche se le temperature stanno mantenendosi gradevoli. A quanto pare, nei prossimi giorni, sembra che le condizioni su buona parte della nostra penisola, Abruzzo compreso, andranno verso un miglioramento per via del rinforzo dell’anticiclone. Tra l’altro, la colonnina di mercurio tornerà a salire di diversi gradi. La giornata di Venerdì, al mattino, dopo un avvio con cielo poco nuvoloso, delle formazioni a carattere cumuliforme si presenteranno nelle aree interne. Possibilità di precipitazioni a carattere di rovesci temporaleschi sui settori marsicani in particolare, fin sul parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Temperature senza variazioni di rilievo, o in lieve aumento nei valori massimi; ventilazione da nord est, moderata nel pomeriggio. Sabato, la situazione tenderà verso un miglioramento, in quanto solo della nuvolosità pomeridiana sarà presente, ma con scarse occasioni per delle piogge. Venti sempre nord orientali, temperature stazionarie. Domenica, non cambierà granchè rispetto al giorno precedente, mentre la colonnina di mercurio salirà, per quanto riguarda i valori massimi (+17°c ad 850hpa). Venti deboli da ovest nell’aquilano, da est altrove. Lunedì, bello al mattino, qualche addensamento nel corso delle ore pomeridiane, ma anche qui con poche occasioni per dei fenomeni, se non qualche debole pioggia sui Simbruini. Venti sempre orientali, al massimo moderati nel pomeriggio, temperature stazionarie. Martedì, al momento, sembra una giornata con tempo dapprima stabile, poi a seguire, saranno possibili dei rovesci a carattere moderato nelle zone interne, con dei sconfinamenti prima di sera lungo le coste. Venti simili al giorno precedente, temperature senza variazioni di rilievo. Mercoledì, della nuvolosità variabile non sembra esclusa già dal mattino, mentre nel pomeriggio, dei fenomeni moderati potranno trovare spazio tra la Majella, parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Venti da ovest nei settori più interni, da est sud est lungo le aree costiere e l’immediato entroterra. Temperature in aumento con valori fino a +20°c ad 850 hpa, pertanto non saranno esclusi dei valori massimi a basse quote oltre i +30/32°c. Infine eccoci a Giovedì, in cui le condizioni appaiono discrete, con della nuvolosità irregolare e nulla più. Temperature stazionarie, venti in genere meridionali.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS