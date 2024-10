Le temperature negli ultimi giorni sono diminuite di alcuni gradi, in un contesto che per dirla tutta non appare davvero invernale nel vero senso della parola. E nei prossimi giorni, potranno esserci dei locali fenomeni, con qualche nevicata oltre i 700 m circa, alternate a del cielo poco nuvoloso. Quindi Giovedì 11, il cielo si mostrerà per lo più nuvoloso, con qualche precipitazione sui monti dei Frentani, alto Sangro, nevose oltre i 6/800 m circa. Tendenza ad un graduale miglioramento, anche se la nuvolosità rimarrà presente quasi ovunque. Ventilazione nord orientale e temperature pressochè stazionarie (-1°c ad 850 hpa). Venerdì, condizioni di cielo poco nuvoloso su tutta la regione. Possibilità di gelate notturne e banchi di nebbia nelle vallate al mattino. Venti sempre orientali, piuttosto vivaci lungo le coste del chietino e temperature in leggera ripresa nei valori massimi. Sabato, giornata molto simile a quella precedente. Venti sempre da nord est e temperature in aumento nei valori massimi (+1/2°c ad 850 hpa). Domenica, giornata sostanzialmente buona, a parte della nuvolosità che tenderà a portarsi da ovest sull’aquilano, nel corso del pomeriggio con qualche rovescio, nevoso oltre i 1200 m circa. I venti spireranno da ovest, deboli, sulle aree interne, da est altrove e temperature di nuovo in leggera flessione(+1/0°c ad 850 hpa). Lunedì, le correnti arriveranno da ovest nord ovest, dando luogo ad un aumento delle temperature di qualche grado, nei valori massimi. Il cielo si presenterà alquanto variabile associato a delle schiarite. Ventilazione pertanto moderata occidentale. Martedì, al momento vede dei disturbi in qualità di precipitazioni, deboli con qualche nevicata oltre gli 800 m, per le correnti che potranno ruotare nuovamente da nord est e pertanto dando luogo ad un calo della colonnina di mercurio (0/-1°c ad 850 hpa). Mercoledì, infine appare con tempo discreto. Cielo poco nuvoloso e temperature in aumento di alcuni gradi con dei venti da sud ovest e possibilità di foehn lungo il versante orientale.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS