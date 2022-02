Il meteo in Abruzzo 11 – 17 febbraio: probabile qualche fenomeno tra martedì e mercoledì, non freddo

Giornate davvero limpide su buona parte d’Italia, con valori massimi di temperature elevate per il periodo in essere. Situazione che ancora andrà avanti sulla nostra regione nella giornata di Venerdì, quando qualche nube tenderà ad affacciarsi nel corso del pomeriggio. Lieve instabilità tra Sabato e Domenica e forse, anche tra Martedì e Mercoledì. Pertanto, la giornata di Venerdì, si presenterà buona un pò ovunque, con cielo poco nuvoloso al mattino. Qualche nube potrà affacciarsi nel corso del pomeriggio ma nulla di importante. Ventilazione da ovest nell’aquilano, da est sulle altre province, deboli; temperature minime in leggero aumento, massime stazionarie (+6°c ad 850 hpa). Sabato, delle infiltrazioni da est, potranno arrecare della nuvolosità su buona parte del nostro territorio regionale, soprattutto da est, ove non mancherà qualche fenomeno, di debole entità da stau. Venti tra deboli e moderati da est, temperature in diminuzione, (0/+1°c ad 850 hpa). Domenica, cielo sempre orientato sulla variabilità, ma con scarse occasioni per delle precipitazioni. Venti deboli con qualche locale rinforzo da est, temperature in lieve aumento nei valori massimi. Lunedì, correnti in rotazione da sud ovest, con della nuvolosità sui versanti occidentali della regione. Scarse o nulle le possiblità di precipitazioni, venti quindi da libeccio moderati. Temperature in aumento di qualche grado, sia nei valori minimi che in quelle massime (+3°c ad 850 hpa). Martedì, appare al momento instabile, con della nuvolosità e dei rovesci sui versanti occidentali, che oltre i 1300 m potranno assumere carattere nevoso. Venti dai quadranti occidentali, moderati, con possibile foehn, temperature in lieve aumento ad est. Mercoledì, spazio per qualche rovescio sparso nelle aree interne. Venti da est nord est, tra deboli e moderati; temperature in diminuzione di un paio di gradi. Giovedì, infine, bello ovunque a parte delle stratificazioni di passaggio e dove anche le temperature saliranno di vari gradi per il rinforzo dell’anticiclone (+5°c ad 850 hpa). Venti deboli da ovest.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS