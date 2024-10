In queste ore, della nuvolosità è presente lungo la nostra regione, per l’effetto di una goccia fresca tra la Corsica e la Sardegna, che tenderà a spostarsi verso sud. Ancora qualche incertezza nel corso della giornata di Giovedì 11, poi tornerà in scena di nuovo l’anticiclone un pochino misto stavolta, per metà azzorriana, per metà sub tropicale, con un nuovo aumento termico. Pertanto, Giovedì, condizioni di tempo spiccatamente variabile, ove potranno trovare spazio dei rovesci di debole entità. Ventilazione nord orientale e temperature pressochè stazionarie. Venerdì, anticiclone in rinforzo e pertanto cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Venti da est nord est e temperature di nuovo in salita con circa +11°c ad 850 hpa. Non cambierà granchè nella successiva giornata di Sabato, in cui le condizioni meteo rimarranno buone su tutta la regione, con i geopotenziali in aumento. Temperature in leggero aumento. Domenica, altra giornata stabile e soleggiata ovunque. La colonnina di mercurio salirà ancora con dei valori ad 850 hpa attorno ai +14/+15°c. Lunedì, inizierà un cedimento del campo di alta pressione, lasciando spazio a della nuvolosità variabile, specie nella seconda parte della giornata. Ventilazione dai quadranti occidentali sull’aquilano, da est altrove. Temperature senza grosse variazioni di rilievo. Martedì, sarà possibile della nuvolosità irregolare associato a qualche rovescio di debole intensità. Venti in genere da ovest sud ovest e temperature in leggera flessione, ma nulla di importante. Mercoledì invece, sarà probabile che le correnti potranno entrare dai quadranti orientali e pertanto più fresco e ove potranno trovare spazio delle precipitazioni moderate sulle aree centro est della regione.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS