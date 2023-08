Siamo arrivati nel periodo culmine dell’estate se vogliamo, quello di ferragosto. E parlando del tempo che ci aspetta nei prossimi giorni, a quanto pare, la situazione sembra essere davvero buona, ove anche le temperature aumenteranno di qualche grado, con i valori massimi che potranno arrivare fin sui +35°c sulle zone poste a medio – basse quote. Intanto, Venerdì 11, dopo un avvio buono, della nuvolosità sarà presente a carattere irregolare sui settori interni della regione. Non saranno da escludere dei deboli rovesci sull’area marsicana. Venti nord orientali, moderati, con qualche rinforzo nel pomeriggio e temperature senza variazioni di rilievo. Sabato, cielo sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata, venti sempre dai quadranti orientali e temperature in leggero aumento (+16/+21°c ad 850 hpa). Domenica, non cambierà granchè, giornata soleggiata e stabile ovunque lungo il territorio abruzzese. Venti orientali, con qualche rinforzo su basso chietino e temperature stazionarie. Lunedì, vigilia di ferragosto, cielo sempre sereno o appena poco nuvoloso. Venti dai quadranti orientali e temperature in leggera salita con dei valori ad 850 hpa tra i +18 ed i +22°c tra est ed ovest della nostra regione. Martedì giorno di FERRAGOSTO, bello ovunque e pertanto un giorno pienamente estivo. Venti deboli o moderati da est e temperature senza variazioni di rilievo. Mercoledì, nulla di nuovo se non un leggero aumento delle temperature massime. Venti sempre dai quadranti orientali. Infine uno sguardo a Giovedì 17, che al momento vede un tempo sempre orientato su un cielo poco nuvoloso, anche se potrà esserci spazio a degli addensamenti pomeridiani sulle aree montuose. Venti da est nord est e temperature sena variazioni di rilievo.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS