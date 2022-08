Il meteo in Abruzzo 11 – 17 agosto: ancora fresco ed instabilità a ridosso di ferragosto, poi generale miglioramento

L’instabilità che ci sta tenendo compagnia in questi giorni, continuerà almeno fino a Sabato, a quanto pare, anche per il passaggio di una goccia fresca proveniente dall’Europa orientale, da Venerdì fino a parte di Domenica. Poi, le condizioni meteo andranno verso un miglioramento, per il rinforzo dell’anticiclone di estrazione sub tropicale. Pertanto, Giovedì 11, al mattino il cielo si presenterà poco nuvoloso. Delle stratificazioni e qualche addensamento sui settori occidentali, potranno apportare qualche rovescio, anche a carattere temporalesco. Ventilazione da nord est, temperature in lieve calo (tra +12 e +15°c ad 850 hpa). Venerdì, come detto poc anzi, goccia fresca instabile in avvicinamento dai Balcani verso l’Italia. Mattinata con tempo discreto, ma delle formazioni cumuliformi non tarderanno ad arrivare, associati a qualche rovescio su carseolano, Simbruini, zone occidentali del parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Venti dai quadranti orientali, temperature in leggera salita nei valori massimi. Sabato, giornata tra variabile e nuvolosa, con rovesci e temporali su buona parte del territorio regionale. Ventilazione sempre da nord est, moderata, temperature in diminuzione (tra +11 e +15°c tra est ed ovest, ad 850 hpa). Domenica, tempo in generale miglioramento, con il cielo che presenterà delle stratificazioni di passaggio e qualche innocuo addensamento prima di sera. Venti da nord est moderati, piuttosto vivaci sul chietino, temperature in aumento (+15/+18°c tra est ed ovest ad 850 hpa). Lunedì, giorno di Ferragosto, la situazione al momento appare buona, ove solo delle stratificazioni e qualche addensamento di poco conto potranno trovare spazio. Colonnina di mercurio in salita di diversi gradi (+21/+22°c ad 850 hpa), ventilazione da ovest sull’aquilano, da est lungo l’adriatico. Martedì, giornata tutto sommata buona con un rinforzo dell’alta pressione nord africana, venti come il giorno precedente e temperature stazionarie o in lieve aumento. Infine Mercoledì, giornata prettamente estiva, con cielo poco nuvoloso e temperature ancora in aumento di qualche grado (tra +24 e +26°c ad 850 hpa), ove i valori massimi potranno toccare i 36/37°c in qualche area di bassa quota.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS