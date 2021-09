Il meteo in Abruzzo 10 – 16 settembre: possibilità di rovesci nella giornata di Sabato, meglio a seguire

Ci attende una settimana con tempo generalmente buono, a parte della nuvolosità e dei fenomeni nel corso della giornata di Sabato e probabilmente Giovedì. La giornata di Venerdì 10, al mattino, inizierà con cielo poco nuvoloso ovunque, mentre a seguire della nuvolosità e qualche debole fenomeno, potrà presentarsi nel pomeriggio sulle aree tra la Marsica ed il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Ventilazione dai quadranti orientali, tra deboli e moderati, temperature stazionarie. Sabato, tra poco nuvoloso ed irregolarmente nuvoloso al mattino, nubi in aumento con dei fenomeni da metà giornata, in estensione un pò ovunque, a carattere moderato. Venti moderati con qualche rinforzo da est sud est, temperature in lieve calo. Domenica, le condizioni andranno verso un generale miglioramento, con cielo poco nuvoloso per buona parte della giornata, a parte i soliti addensamenti pomeridiani, ma più a carattere sparso e con scarse possibilità di precipitazioni. Ventilazione da nord est, tra deboli e moderati, temperature in leggero aumento (tra 15 e 17°c ad 850 hpa). Lunedì, giornata simil estiva, con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Venti tra deboli e moderati, specie sui versanti orientali, da est, temperature in lieve salita. Martedì, non cambierà granchè, tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso per qualche stratificazione di passaggio. Temperature stazionarie ( ad 850 hpa valori tra i 16 ed i 19°c, pertanto caldo), ventilazione da est sud est, lungo le aree orientali, da ovest nell’aquilano. Mercoledì, al momento appare con cielo nuvoloso, ma con scarsità di fenomeni. Venti non molto diversi dal giorno precedente, temperature in lieve diminuzione. Infine uno sguardo a Giovedì, con cielo nuvoloso e possibilità di precipitazioni ad iniziare da ovest, sulle zone interne. Temperature in diminuzione, venti da sud ovest, tra deboli e moderati.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS