Clima mite in questi giorni per le correnti atlantiche, che hanno fatto aumentare le temperature fino ad oltre 20°c, nei valori massimi, sulle aree poste a quote medio basse. Nei prossimi giorni, non cambieranno più di tanto i valori termici, a parte una lieve flessione Domenica e probabilmente Giovedì 16, ma quest’ultima è solo una tendenza. Le precipitazioni a quanto pare, saranno presenti a carattere di rovescio alternate a delle schiarite, come vedremo qui di seguito. Intanto Venerdì 10, al mattino piogge su alto Aterno, carseolano, marsicano, in estensione verso levante nelle ore successive. Venti da ovest sud ovest e temperature in lieve calo nei settori interni, nei valori massimi, con valori ad 850 hpa tra i +6 ed i +7°c. Sabato, tempo migliore, ma cielo che tuttavia si presenterà tra variabile e nuvoloso sull’ aquilano. Scarse le possibilità di precipitazioni, anche se qualcosa non sarà escluso sull’alto Aterno verso sera. Temperature in lieve diminuzione e venti da ovest sulle zone interne, da est nord est sulle coste. Domenica, cielo nuvoloso sui settori centro orientali, con dei fenomeni a carattere di rovescio sulle coste, in spostamento verso le aree interne, specie tra Majella e parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Venti da nord est e temperature in lieve flessione ad est, in aumento invece ad ovest per i venti di caduta sul carseolano in particolare (+7°c ad 850 hpa). Lunedì, solo delle velature di passaggio e nulla più. Venti di nuovo da ovest e temperature in aumento con foehn lungo le coste (+8°c ad 850 hpa). Martedì, non sarà esclusa la formazione di un minimo depressionario sul centro nord, la quale potrà dar luogo a dei fenomeni moderati sull’aquilano. Ventilazione da ovest sud ovest, temperature massime in lieve diminuzione (+5/+6°c ad 850 hpa). Mercoledì, potrà essere più freddo a come appare ora, per le correnti che ruoteranno da nord est. Piogge ad est con qualche nevicata oltre i 1500 m circa. Meglio sulle aree poste ad ovest. Temperature in diminuzione (+3/+4°c ad 850 hpa). Infine Giovedì, che al momento appare con un cielo velato e clima un pochino più freddo (+1/+3°c ad 850 hpa tra est ed ovest). Venti nord orientali.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS